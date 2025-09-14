Kỳ vọng về liệu pháp miễn dịch ung thư thông minh hơn

Tuy nhiên, tế bào ung thư lại rất giỏi "ngụy trang", với các tín hiệu tự nhiên trên bề mặt vô cùng thưa thớt.

Để nhận diện chính xác tế bào ung thư, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa phát triển một loại nanozyme nhân tạo có thể được kích hoạt bằng ánh sáng đỏ sâu hoặc sóng siêu âm. Nó được mô tả là "robot gắn nhãn nano" có khả năng nhận diện chính xác tế bào ung thư.

Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo Tân Hoa Xã hôm 13-9, nanozyme trên có thể mang theo kháng thể hoặc phối tử nhận diện tế bào ung thư, rồi tập trung tại bề mặt tế bào ung thư thông qua tiến trình lưu thông máu. Bằng cách "ra lệnh" qua ánh sáng đỏ sâu hoặc siêu âm, nanozyme có khả năng đánh dấu rõ ràng các tế bào ung thư, biến chúng thành mục tiêu tấn công.

Các nhà nghiên cứu cũng đã tiêm vào chuột thí nghiệm một phân tử BiTE được thiết kế đặc biệt. Phân tử này không chỉ giúp làm nổi bật các mục tiêu mà còn kích hoạt tế bào miễn dịch T tham gia vào cuộc chiến chống ung thư. Ông Han Shuo, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết tiến trình gắn nhãn này còn có thể kích hoạt hệ miễn dịch toàn thân, hình thành trí nhớ lâu dài, giống như cơ thể đã được tiêm một loại "vắc-xin chống khối u".

Nghiên cứu đã đạt được hiệu quả điều trị khả quan trên cả mô hình khối u ở chuột thí nghiệm và mẫu khối u lâm sàng nuôi cấy trong ống nghiệm. Kết quả này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho việc phát triển các liệu pháp miễn dịch thế hệ tiếp theo thông minh và hiệu quả hơn.