Lá chắn bình yên

Sau một thời gian liên tục cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo, buôn người tinh vi qua mạng internet… tuần qua, lực lượng Công an Việt Nam phối hợp với Công an Lào tổ chức đột nhập bắt giữ hơn 150 người của đường dây này tại Lào. Đây là một trong những chiến công vang dội của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.



Khác với trước đây, tội phạm thường là cá nhân, những nhóm nhỏ lẻ gây trộm cướp, lừa đảo… với quy mô nhỏ. Nay, điều kiện kinh tế - xã hội càng phát triển thì mối giao hòa với thế giới càng rộng mở, nhu cầu của người dân ngày càng cao. Các tổ chức tội phạm hoạt động tinh vi, táo tợn kể cả trong và ngoài nước. Hãy hình dung, chỉ một đường dây đánh bạc qua mạng thôi đã được điều khiển từ nước ngoài, tổ chức chân rết đến cả chục tỉnh, thành phố với số tiền cá cược lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng. Một vụ buôn lậu ma túy qua biên giới có khi đến hàng tấn, bọn tội phạm sẵn sàng bắn trả các lực lượng truy bắt… Trong bối cảnh này, yêu cầu bảo vệ được cuộc sống an bình cho công dân càng bức thiết.

79 năm qua, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thủ đoạn tinh vi của các tổ chức tội phạm hầu như đã bị triệt phá, công tác bảo vệ an ninh nội bộ được bảo đảm, ngăn chặn sự bành trướng của "giặc nội xâm"… Trong những chiến công thầm lặng này là sự hy sinh âm thầm mà một công dân bình thường khó có thể hình dung được. Chỉ riêng về các án ma túy, trong thời gian gần đây đã có một số chiến sĩ hy sinh. Những cám dỗ vật chất của các án kinh tế cũng gây hại đến nhiều người, kể cả những người đảm nhiệm những vị trí quan trọng… Những sự hy sinh này là khó có thể đánh đổi để phục vụ cho lý tưởng cao nhất là giữ cuộc sống bình yên cho người dân.

Có thể có những điều chưa vừa ý vẫn còn xảy ra ở nơi này, nơi khác nhưng chúng ta phải hiểu rằng đó là những hành động chưa chuẩn mực, là những "con sâu làm rầu nồi canh" sẽ bị chấn chỉnh, kỷ luật và thậm chí là loại ra khỏi lực lượng. Những điều trái mắt trên quá nhỏ bé và không thể làm ảnh hưởng đến sự tinh anh, chuyên nghiệp mà lực lượng Công an Nhân dân đã gầy dựng bao nhiêu năm qua. Tuy âm thầm nhưng công lao của lực lượng Công an Nhân dân không khó để nhìn thấy, đó chính là sự bình yên trong từng ngôi nhà, an ninh trên từng con phố, sự tự do cho mỗi người làm ăn chân chính, lương thiện để thụ hưởng quyền tự do của công dân mà không ngại bất cứ thế lực xấu nào.

Xã hội ngày càng rộng mở và không biên giới nên sự chuyên nghiệp, hiện đại của lực lượng Công an Nhân dân cũng không có giới hạn. Chỉ có sự tinh nhuệ và không ngừng rèn luyện, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân thì lực lượng Công an Nhân dân mới luôn chủ động trấn áp tội phạm, xây cuộc sống bình yên đúng theo truyền thống của ngành: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".