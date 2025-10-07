Lạ lùng bò mẹ sinh bê con 6 chân ở Quảng Ngãi

Anh Nguyễn Đức Tới (ngụ xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết tối 5-10, con bò cái của gia đình anh chuyển dạ sinh được một con bê con nặng khoảng 10 kg nhưng kỳ lạ thay, con bê con này có đến 6 chân.

Con bê con 6 chân

Theo anh Tới, khi bò bắt đầu sinh con, phần chân của con bê ra trước. Tuy nhiên, chỉ một nửa thân con bê ló ra ngoài, phần chân trước và đầu vẫn nằm bên trong cơ thể bò mẹ.

Khoảng 10 phút sau, sợ bê con chết ngạt ảnh hưởng đến bò mẹ nên gia đình phải nắm chân sau của bê con kéo ra ngoài.

"Phần chân trước và đầu con bê bị mắc, phải mất gần 30 phút tôi mới kéo được con bê ra ngoài. Lúc kéo ra, cả gia đình tá hỏa khi con bê có đến 6 chân, trong đó có 4 chân trước. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện kỳ lạ như vậy" - anh Tới nói.

Theo lời anh Tới, ngay sau khi sinh ra, có lẽ do con bê bị ngạt khá lâu nên đã chết. Còn bò mẹ cũng bị yếu đi khá nhiều. "Trước kia, con bò mẹ đã sinh sản được 5 lần bình thường, đến lần này sinh ra bê con 6 chân" - anh Tới cho biết.

Thấy con bê 6 chân khá lạ nên rất nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem.

Hiện gia đình anh Tới đã đem bê con đi chôn.