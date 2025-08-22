HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hy hữu xe tải tông đàn bò, 18 con bò nằm chết la liệt ở Gia Lai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Vụ tai nạn hy hữu khi chiếc xe tải tông phải đàn bò của những hộ dân ở tỉnh Gia Lai khiến 18 con chết.

Ngày 22-8, UBND xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu khiến 18 con bò trong đàn bị chết.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 21-8, có 3 hộ dân làng Óp đang lùa đàn bò theo đường liên xã để về chuồng. Khi đàn bò tới chân dốc thuộc làng Óp thì bất ngờ bị xe tải BKS 89C-057.67, chở theo máy múc - lưu thông theo hướng từ xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đến xã Ia Chim (tỉnh Quảng Ngãi) - lao từ trên dốc xuống tông trúng.

Xe tải tông đàn bò ở Gia Lai: 18 con bò chết trong vụ tai nạn hy hữu - Ảnh 1.

Xe tải tông đàn bò rồi lao xuống vệ đường

Vụ tai nạn đã khiến tổng cộng 18 con bò của 3 hộ dân chết. Sau đó xe tải lao xuống vệ đường bị hư hỏng nhẹ.

Qua nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn do xe tải đang lưu thông thì bị mất phanh khiến xe lao nhanh xuống dốc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Ia Phí đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc. Tại đây, chủ xe đã thỏa thuận đền tiền cho người dân.

Xe tải tông đàn bò ở Gia Lai: 18 con bò chết trong vụ tai nạn hy hữu - Ảnh 2.

Vụ tai nạn khiến 18 con bò của 3 hộ dân bị chết

Trong đó, hộ gia đình ông R.C.R. bị chết 11 con bò, được đền bù 160 triệu đồng; hộ ông R.C.M. bị chết 6 con, được đền bù 140 triệu đồng; và hộ ông R.C.N bị chết 1 con bò nhỏ được đền bù 5 triệu đồng.

