HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lạ lùng Bundesliga: Union Berlin trao ghế nóng cho nữ HLV

Đông Linh (theo Bundesliga)

(NLĐO) - Bundesliga gây bất ngờ khi Union Berlin bổ nhiệm Marie-Louise Eta làm HLV, nữ thuyền trưởng đầu tiên trong lịch sử 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Bản hợp đồng của Marie-Louise Eta trong vai trò tạm quyền tại Union Berlin thực sự khiến cả châu Âu ngỡ ngàng. Quyết định này xuất phát từ cuộc khủng hoảng chuyên môn ngày càng nghiêm trọng ở đội bóng thành Berlin. Sau chuỗi trận tệ hại với chỉ 2 chiến thắng trong 14 trận kể từ kỳ nghỉ đông, ban lãnh đạo Union Berlin buộc phải sa thải Steffen Baumgart cùng ê-kíp cộng sự.

Lạ lùng Bundesliga: Union Berlin trao ghế nóng cho nữ HLV - Ảnh 1.

Marie-Louise Eta là nữ HLV trưởng đầu tiên ở 5 giải hàng đầu châu Âu

Union Berlin vừa để thua Heidenhem 1-3 ở loạt trận vòng 29, rơi xuống vị trí 11 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 32 điểm. Ờ vị trí này, Union Berlin chưa thực sự an toàn khi chỉ hơn nhóm đội ở khu vực nguy hiểm 7 điểm trước sáu vòng đấu cuối.

Niềm tin cũ cạn kiệt

Marie-Louise Eta - người vừa dẫn dắt đội U19 Union Berlin - được chọn như giải pháp "cây nhà lá vườn". Không hề xa lạ với áp lực Bundesliga, nữ thuyền trưởng 34 tuổi này từng làm trợ lý trong mùa giải 2023-2024 đầy biến động, khi Union Berlin khủng hoảng hậu thời Urs Fischer.

TIN LIÊN QUAN

Khi đó, Eta làm việc cùng Marco Grote và thậm chí tạm thay Nenad Bjelica trong thời gian ông này bị "treo" quyền chỉ đạo.

Sự điềm tĩnh trước truyền thông và khả năng thích nghi nhanh là điểm mạnh giúp Eta được tin tưởng. "Chúng tôi luôn cố gắng gạt bỏ những yếu tố bên ngoài để tập trung vào chuyên môn" - cô từng chia sẻ.

Lạ lùng Bundesliga: Union Berlin trao ghế nóng cho nữ HLV - Ảnh 2.

Marie-Louise Eta chuẩn bị nhận ghế HLV trưởng CLB nữ Union Berlin từ hè 2026

Trước khi bước vào nghiệp huấn luyện, Eta có sự nghiệp cầu thủ khá ấn tượng. Với tên khai sinh Bagehorn, cô từng giành 3 chức vô địch Đức và Champions League cùng 1. FFC Turbine Potsdam. Được rèn giũa bởi HLV huyền thoại Bernd Schroder, cô thấm nhuần tinh thần kỷ luật, bền bỉ và đặt niềm vui chơi bóng làm trung tâm.

Chờ phép màu

Triết lý của Eta khá rõ ràng: Trong thể thao đỉnh cao, năng lực và hiệu quả mới là yếu tố quyết định, không phải giới tính.

Ngoài sân cỏ, bóng đá vẫn chi phối cuộc sống của cô. Eta kết hôn với Benjamin Eta – một HLV đang lên, từng làm việc tại RB Leipzig. Cả hai chia sẻ đam mê chiến thuật nhưng vẫn giữ sự cân bằng thông qua các hoạt động thể thao như trượt ván tuyết hay padel.

Lạ lùng Bundesliga: Union Berlin trao ghế nóng cho nữ HLV - Ảnh 3.

Hai vợ chồng Eta theo dõi một trận đấu của đội nam Union Berlin

Theo kế hoạch, Eta sẽ dẫn dắt đội nữ Union Berlin từ mùa hè tới. Tuy nhiên trước mắt, cô đối diện nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều: Giúp đội nam trụ hạng Bundesliga.

Nếu hoàn thành mục tiêu này, Marie-Louise Eta không chỉ tạo cú hích lớn cho sự nghiệp mà còn ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Đức và châu Âu - như biểu tượng cho sự thay đổi trong một môi trường vốn lâu nay do nam giới thống trị.

"Tôi tin rằng đội bóng này có thể giành được những điểm số quan trọng" - Eta khẳng định với sự tự tin trước chặng cuối mùa.


Tin liên quan

FIFA: Các đội bóng đá nữ phải có ít nhất một HLV nữ từ năm 2026

(NLĐO) - FIFA vừa thông báo về yêu các CLB, đội tuyển phải có ít nhất là một HLV nữ trong thành phần ban huấn luyện tham gia các giải nữ trong hệ thống của họ.

Cựu HLV nữ Jordan dẫn dắt tuyển trẻ của bóng đá nữ Việt Nam

(NLĐO) - Sau khi chia tay HLV Akira Ijiri, VFF đã bổ nhiệm người đồng hương là ông Okiyama Masahiko cho vị trí HLV các đội tuyển trẻ của bóng đá nữ Việt Nam.

HLV nữ đầu tiên "chạm trán" Scolari ở AFC Champions League

(NLĐO) - Chan Yuen-ting, HLV của CLB Eastern Sports, sẽ đi vào lịch sử bóng đá châu Á khi trở thành nữ HLV đầu tiên dẫn dắt một đội bóng nam tham dự AFC Champions League.

Bundesliga Union Berlin nữ HLV trưởng U19 Union Berlin
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo