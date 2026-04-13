Lạ lùng Bundesliga: Union Berlin trao ghế nóng cho nữ HLV

Bản hợp đồng của Marie-Louise Eta trong vai trò tạm quyền tại Union Berlin thực sự khiến cả châu Âu ngỡ ngàng. Quyết định này xuất phát từ cuộc khủng hoảng chuyên môn ngày càng nghiêm trọng ở đội bóng thành Berlin. Sau chuỗi trận tệ hại với chỉ 2 chiến thắng trong 14 trận kể từ kỳ nghỉ đông, ban lãnh đạo Union Berlin buộc phải sa thải Steffen Baumgart cùng ê-kíp cộng sự.

Marie-Louise Eta là nữ HLV trưởng đầu tiên ở 5 giải hàng đầu châu Âu

Union Berlin vừa để thua Heidenhem 1-3 ở loạt trận vòng 29, rơi xuống vị trí 11 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 32 điểm. Ờ vị trí này, Union Berlin chưa thực sự an toàn khi chỉ hơn nhóm đội ở khu vực nguy hiểm 7 điểm trước sáu vòng đấu cuối.

Niềm tin cũ cạn kiệt

Marie-Louise Eta - người vừa dẫn dắt đội U19 Union Berlin - được chọn như giải pháp "cây nhà lá vườn". Không hề xa lạ với áp lực Bundesliga, nữ thuyền trưởng 34 tuổi này từng làm trợ lý trong mùa giải 2023-2024 đầy biến động, khi Union Berlin khủng hoảng hậu thời Urs Fischer.

Khi đó, Eta làm việc cùng Marco Grote và thậm chí tạm thay Nenad Bjelica trong thời gian ông này bị "treo" quyền chỉ đạo.

Sự điềm tĩnh trước truyền thông và khả năng thích nghi nhanh là điểm mạnh giúp Eta được tin tưởng. "Chúng tôi luôn cố gắng gạt bỏ những yếu tố bên ngoài để tập trung vào chuyên môn" - cô từng chia sẻ.

Marie-Louise Eta chuẩn bị nhận ghế HLV trưởng CLB nữ Union Berlin từ hè 2026

Trước khi bước vào nghiệp huấn luyện, Eta có sự nghiệp cầu thủ khá ấn tượng. Với tên khai sinh Bagehorn, cô từng giành 3 chức vô địch Đức và Champions League cùng 1. FFC Turbine Potsdam. Được rèn giũa bởi HLV huyền thoại Bernd Schroder, cô thấm nhuần tinh thần kỷ luật, bền bỉ và đặt niềm vui chơi bóng làm trung tâm.

Chờ phép màu

Triết lý của Eta khá rõ ràng: Trong thể thao đỉnh cao, năng lực và hiệu quả mới là yếu tố quyết định, không phải giới tính.

Ngoài sân cỏ, bóng đá vẫn chi phối cuộc sống của cô. Eta kết hôn với Benjamin Eta – một HLV đang lên, từng làm việc tại RB Leipzig. Cả hai chia sẻ đam mê chiến thuật nhưng vẫn giữ sự cân bằng thông qua các hoạt động thể thao như trượt ván tuyết hay padel.

Hai vợ chồng Eta theo dõi một trận đấu của đội nam Union Berlin

Theo kế hoạch, Eta sẽ dẫn dắt đội nữ Union Berlin từ mùa hè tới. Tuy nhiên trước mắt, cô đối diện nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều: Giúp đội nam trụ hạng Bundesliga.

Nếu hoàn thành mục tiêu này, Marie-Louise Eta không chỉ tạo cú hích lớn cho sự nghiệp mà còn ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Đức và châu Âu - như biểu tượng cho sự thay đổi trong một môi trường vốn lâu nay do nam giới thống trị.

"Tôi tin rằng đội bóng này có thể giành được những điểm số quan trọng" - Eta khẳng định với sự tự tin trước chặng cuối mùa.



