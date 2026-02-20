Lạ lùng phong tục Tết Trung Quốc

Dưới đây là những phong tục Tết phản ánh bản sắc văn hóa đa dạng ở các vùng miền Trung Quốc từ các báo, trang tin như The Paper, Sina, Harbour City.

Miền Bắc: Vận may trong nhân bánh

Theo trang Sina, sủi cảo là món ăn thường thấy trên bàn tiệc của người phương Bắc. Điểm thú vị nhất là tục lệ gói đồng xu, đậu phộng hoặc kẹo vào nhân bánh.

Ai ăn trúng chiếc bánh có đồng xu được tin là sẽ có tài lộc dồi dào; người ăn trúng đậu phộng sẽ gặp may về sức khỏe và trường thọ. Còn kẹo ngụ ý là một năm ngọt ngào.

Riêng tại tỉnh Sơn Đông, vào mùng 1 Tết, người dân còn kiêng hắt hơi để tránh bệnh tật. Nếu không nhịn được, phải quay mặt vào tường.

Ngoài ra, nữ chủ nhà sẽ cầm nến đỏ soi khắp các ngóc ngách trong nhà để xua đuổi tà khí tích tụ từ năm cũ.

Bữa tối đêm giao thừa ở một số nơi tại tỉnh Sơn Tây, người dân kiêng nói chuyện để tránh vận đen.

Không chỉ thế, quan niệm con gái đã lấy chồng không về nhà đẻ đêm giao thừa vẫn còn tồn tại ở nhiều tỉnh như Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông.

Người phương Bắc Trung Quốc tin rằng ai ăn trúng chiếc bánh có đồng xu được tin là sẽ có tài lộc dồi dào. Ảnh: Sina

Miền Trung: Giờ ăn tất niên theo họ tộc

Một nét văn hóa kỳ lạ tại vùng nông thôn Hồ Bắc là giờ ăn cơm tất niên không cố định mà phụ thuộc vào họ của gia đình. Tờ The Paper liệt kê ra như họ Vương thường ăn từ 5 giờ sáng, họ Cao ăn lúc trưa, còn họ Dương lại đợi qua 12 giờ đêm.

Việc ăn lệch giờ này nhằm bảo đảm tổ tiên của mỗi nhà được con cháu đón tiếp chu đáo nhất.

Miền Đông: Tục "đào thỏi vàng" và xếp hàng mua nước tương

Tại tỉnh Giang Tô, tờ The Paper ghi nhận phong tục rất vui mang tên "đào thỏi vàng". Người dân giấu hạt dẻ hoặc củ năng dưới đáy chén cơm tất niên. Khi ăn, mọi người sẽ dùng đũa bới lên, ai tìm thấy những "thỏi vàng" này đầu tiên sẽ có vận may tiền bạc cả năm.

Riêng tại TP Trấn Giang thuộc tỉnh Giang Tô, người dân vẫn duy trì truyền thống xếp hàng dài trước Tết để mua nước tương dự trữ. Người dân địa phương tin rằng vị đậm đà của nước tương hảo hạng sẽ mang lại cuộc sống sung túc, "có hậu".

Ở một số vùng nông thôn tỉnh An Huy, người dân có tục làm các loại đèn lồng bằng giấy hình bông lúa hoặc các loại nông sản. Vào đêm Giao thừa hoặc rằm tháng Giêng, người dân sẽ rước đèn ra đồng hoặc thả trôi sông.

Đây là nghi thức cầu nguyện cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, một nét văn hóa nông nghiệp thuần túy còn được lưu giữ.

Tại TP Trấn Giang thuộc tỉnh Giang Tô - Trung Quốc, người dân vẫn duy trì truyền thống xếp hàng dài trước Tết để mua nước tương dự trữ. Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Người dân Trung Quốc tin rằng vị đậm đà của nước tương hảo hạng sẽ mang lại cuộc sống sung túc, "có hậu". Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Miền Nam và ven biển phía Đông Nam: Mặc đồ lót đỏ, nhảy qua lửa

Tại đặc khu Hồng Kông và tỉnh Quảng Đông, theo tờ Harbour City, việc mặc đồ lót đỏ là cách để bảo vệ bản mệnh, trừ tà.

Còn ở tỉnh Phúc Kiến, một trong những phong tục "thử thách" nhất nằm ở các vùng có người Khách Gia sinh sống tại tỉnh này.

Vào dịp đầu năm, thanh niên địa phương sẽ tham gia nghi lễ nhảy qua đống lửa đang cháy rực. Họ tin rằng ngọn lửa sẽ thiêu rụi mọi xui xẻo của năm cũ và giúp cơ thể trở nên tôi luyện, mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, người dân vùng ven biển Phúc Kiến còn có tục "cúng mía" cho trời đất, vì cây mía có đốt tượng trưng cho sự thăng tiến từng bước vững chắc.

Tại các vùng ven biển như Phúc Kiến hay Quảng Đông, trong bữa cơm tất niên, khi ăn cá, người dân tuyệt đối không được lật ngược mình con cá lại.

Họ quan niệm con cá tượng trưng cho con thuyền; việc lật cá gợi liên tưởng đến việc "lật thuyền", mang lại điềm xấu cho những người làm nghề biển hoặc kinh doanh. Để ăn phần dưới, họ sẽ gỡ xương sống của cá ra thay vì lật ngược lại.

Trong khi đó, dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây lại tranh nhau đi gánh "nước mới từ các dòng suối vào sáng mùng 1. Các cô gái trẻ sẽ uống nước đó với niềm tin sẽ trở nên khéo léo và sớm gặp được ý trung nhân.

Tại các vùng ven biển như Phúc Kiến hay Quảng Đông, trong bữa cơm tất niên, khi ăn cá, người dân tuyệt đối không được lật ngược mình con cá lại. Ảnh: The Paper

Miền Tây và Tây Nam: kiêng ngủ trưa

Tại tỉnh Tứ Xuyên, ngoài việc hun khói thịt heo và làm xúc xích, người dân còn có truyền thống treo đèn lồng đỏ rực khắp các ngõ ngách để dẫn lối cho may mắn vào nhà.

Trong khi đó, ở TP Trùng Khánh, người dân có một kiêng kỵ khá thú vị là không được ngủ trưa vào ngày mùng 1 Tết. Người dân tin rằng nếu ngủ vào ban ngày đầu năm, cả năm đó sẽ trở nên lười biếng và gặp nhiều vận rủi.

Tại tỉnh Vân Nam, người dân lại đặt hai cây mía còn nguyên rễ sau cửa vào đêm Giao thừa để cầu mong cuộc sống thăng tiến và ngọt ngào từ đầu tới cuối.