HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

La Niña sắp trở lại

Anh Thư

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) vừa dự báo hiện tượng La Niña có thể quay trở lại và ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu từ tháng 9 trở đi.

Tuy nhiên, bất chấp tác động làm mát tạm thời của La Niña, nhiệt độ ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn được dự báo cao hơn mức trung bình.

La Niña là một hiện tượng khí hậu tự nhiên làm mát nhiệt độ bề mặt ở khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương gần xích đạo. Hiện tượng này kéo theo sự thay đổi về gió, áp suất và mô hình lượng mưa. Thông thường, theo WMO, La Niña mang lại những tác động khí hậu trái ngược với El Niño, đặc biệt là ở các khu vực nhiệt đới. "Có 55% khả năng nhiệt độ bề mặt biển ở vùng xích đạo Thái Bình Dương sẽ giảm xuống mức La Niña trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11" - báo cáo của WMO cho biết. Trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, khả năng xảy ra hiện tượng La Niña tăng nhẹ lên khoảng 60%. Có rất ít khả năng xảy ra El Nino trong suốt khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12.

La Niña sắp trở lại - Ảnh 1.

Đường phố thủ đô Manila - Philippines ngập lụt do mưa lớn hồi tháng 7 vừa qua Ảnh: AP

"Từ các dự báo theo mùa về El Niño và La Niña cũng như những tác động liên quan đến thời tiết của chúng là một công cụ thông tin khí hậu quan trọng. Những dự báo này mang lại giá trị tiết kiệm kinh tế lên tới hàng triệu USD cho các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, năng lượng, y tế và giao thông, đồng thời đã cứu sống hàng ngàn người khi được sử dụng để định hướng công tác chuẩn bị và ứng phó" - Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo cho biết hôm 2-9.

Từ tháng 9 đến tháng 11, theo báo cáo trên, nhiệt độ dự kiến cao hơn bình thường ở phần lớn Bắc Bán cầu và nhiều vùng rộng lớn thuộc Nam Bán cầu. Ngoài ra, dự báo lượng mưa tương tự như các điều kiện thường thấy trong giai đoạn La Niña ở mức độ trung bình.

Đáng chú ý, WMO nhấn mạnh các hiện tượng khí hậu tự nhiên như La Niña và El Niño đang diễn ra trong bối cảnh rộng lớn hơn của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Biến đổi khí hậu làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu, trầm trọng thêm tình trạng thời tiết khắc nghiệt và tác động đến các mô hình mưa cũng như nhiệt độ theo mùa. Theo WMO, mỗi năm trong thập kỷ qua đều nằm trong 10 năm nóng nhất từng được ghi nhận, với năm 2024 là nóng nhất. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo