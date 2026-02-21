HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Lạc trên núi tuyết Nhật Bản, một phụ nữ Việt Nam tử nạn

Anh Thư

(NLĐO) - Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa - cứu hộ Nhật Bản đã mất gần 9 giờ để tìm kiếm người phụ nữ Việt Nam trên núi Ryozen ở tỉnh Shiga trong đêm.

Theo tờ Chunichi và đài Asahi của Nhật Bản, một phụ nữ Việt Nam tên Huỳnh Thị Ngọc Thủy (32 tuổi), đang làm hộ lý tại TP Yao, tỉnh Osaka - Nhật Bản, đã tử tạn trên núi Ryozen ở tỉnh Shiga hôm 20-2.

Lạc trên núi tuyết Nhật Bản, một phụ nữ Việt Nam tử nạn - Ảnh 1.

Núi Ryozen của Nhật Bản - Ảnh: HIỆP HỘI LEO NÚI NAGOYA

Khoảng 13 giờ ngày 19-2, chị Thủy bắt đầu lịch trình leo núi một mình. Tuy nhiên, đến khoảng 22 giờ cùng ngày, chị đã chủ động gọi điện đến số khẩn cấp 119 để cầu cứu với nội dung: "Tôi không thể tự mình xuống núi được nữa".

Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa - cứu hộ Nhật Bản đã lập tức triển khai tìm kiếm chị Thủy ngay sau cuộc gọi.

Tuy nhiên, do điều kiện đêm tối và địa hình hiểm trở, phải đến 6 giờ 50 phút sáng 20-2, trực thăng cứu hộ của tỉnh Shiga mới phát hiện chị Thủy nằm bất tỉnh tại một sườn dốc gần đỉnh núi.

Khi được tìm thấy, nạn nhân đã ngưng tim, ngưng thở. Các nỗ lực hồi sinh tim phổi tại hiện trường và bệnh viện đã không thành công.

Núi Ryozen cao 1.084 m, vốn là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản, thu hút đông đảo người leo núi. Vào thời điểm rạng sáng 20-2, nhiệt độ tại đỉnh núi đã xuống dưới mức đóng băng, địa hình có tuyết dày bao phủ.

Cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn đang tiếp tục điều tra chi tiết hơn về vụ việc.

Quan chức Hàn Quốc phát ngôn “nhập khẩu trinh nữ” bị khai trừ đảng

Quan chức Hàn Quốc phát ngôn “nhập khẩu trinh nữ” bị khai trừ đảng

(NLĐO) - Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DP) quyết định khai trừ Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo sau phát ngôn “xúc phạm phụ nữ nước ngoài” của ông này.

Những cô gái Việt bên rặng núi tuyết Pakistan

Được kết hôn với một cô gái mạnh mẽ là điều hạnh phúc, bởi dù có khó khăn gì xảy ra, cô ấy vẫn có thể lo chu toàn cho gia đình!

Tặng 21 kg vàng để TP Osaka - Nhật Bản sửa hệ thống ống nước

(NLĐO) - Một nhà hảo tâm giấu tên tặng 21 kg vàng trị giá 560 triệu yen cho TP Osaka - Nhật Bản, đề nghị dùng để thay hệ thống ống nước đã xuống cấp.

