HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tặng 21 kg vàng để TP Osaka - Nhật Bản sửa hệ thống ống nước

Tường Như

(NLĐO) - Một nhà hảo tâm giấu tên tặng 21 kg vàng trị giá 560 triệu yen cho TP Osaka - Nhật Bản, đề nghị dùng để thay hệ thống ống nước đã xuống cấp.

TP Osaka - Nhật Bản đang xôn xao trước món quà "khủng" từ một nhà hảo tâm giấu tên, người đã tặng 21 kg vàng thỏi (khoảng 560 triệu yen, tương đương 3,6 triệu USD), với đề nghị duy nhất là sử dụng số tiền này để cải tạo hệ thống ống nước đã cũ kỹ của thành phố.

Theo chính quyền sở tại, số vàng trên được trao cho Cục Cấp nước Osaka vào tháng 11-2025. Thông tin chỉ vừa được công bố và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản.

Món quà 21 kg vàng giúp Osaka thay mới hạ tầng - Ảnh 1.

Tòa thị chính TP Osaka – nơi tiếp nhận món quà 21 kg vàng từ nhà hảo tâm giấu tên. Ảnh: AP

Thị trưởng Hideyuki Yokoyama cho biết ông nghẹn lời vài giây khi nhận báo cáo về món quà đặc biệt này. "Đây là số tiền cực lớn. Việc xử lý, thay thế các đường ống nước cũ đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ. Chúng tôi thật sự biết ơn tấm lòng của nhà tài trợ" – ông nói với báo giới hôm 19-2.

Theo ông Yokoyama, chính quyền thành phố sẽ tôn trọng nguyện vọng của người tặng và sử dụng toàn bộ giá trị số vàng cho các dự án nâng cấp hệ thống cấp nước.

Lo ngại về độ an toàn của hạ tầng cấp – thoát nước tại Nhật Bản gia tăng sau một vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra năm ngoái ở tỉnh Saitama, phía Bắc Tokyo. 

Một hố tử thần bất ngờ nuốt chửng xe tải đang lưu thông, khiến tài xế thiệt mạng. Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân liên quan đến hệ thống cống thoát nước bị hư hỏng.

Dù vụ việc không xảy ra tại Osaka nhưng nó gióng lên hồi chuông cảnh báo cho nhiều đô thị lớn, trong đó có thành phố hơn 2,8 triệu dân này – đô thị lớn thứ ba Nhật Bản và được xem là thủ phủ của khu vực miền Tây.

Ông Eiji Kotani, quan chức Cục Cấp nước Osaka, cho AP biết rằng chỉ riêng năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2025, thành phố ghi nhận 92 vụ rò rỉ đường ống nước dưới các tuyến đường. 

Phần lớn cơ sở hạ tầng công cộng chủ chốt của Nhật Bản được xây dựng trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế thần kỳ hậu Thế chiến II. 

Riêng Osaka, với vai trò là trung tâm thương mại – công nghiệp lớn từ rất sớm, quá trình đô thị hóa diễn ra trước nhiều địa phương khác. Vì vậy, hệ thống ống nước và nhiều hạng mục hạ tầng ở đây cũng "già" hơn.

Theo thống kê của thành phố, Osaka cần thay mới tổng cộng 259 km đường ống nước. Chi phí cho mỗi đoạn 2 km có thể lên tới khoảng 500 triệu yen. 

Tin liên quan

"Hố tử thần" khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại Thượng Hải

(NLĐO) - Một sự cố sụt lún nghiêm trọng vừa xảy ra tại một khu vực thi công dự án đường sắt đô thị ở TP Thượng Hải - Trung Quốc, tạo ra hố sâu khổng lồ.

Phát minh đột phá của Trung Quốc: Biến mưa thành điện!

(NLĐO) - Giọt mưa không chỉ là nguồn nước ngọt, mà còn mang theo năng lượng chưa được khai thác khi rơi từ bầu trời xuống.

Những bí ẩn bủa vây “Xa lộ ngoài hành tinh” ở Mỹ

(NLĐO) - "Xa lộ ngoài hành tinh" là nơi có các báo cáo về UFO cao nhất nước Mỹ kể từ những năm 1950.

Nhật Bản đường ống nước vàng Osaka
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo