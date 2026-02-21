Tặng 21 kg vàng để TP Osaka - Nhật Bản sửa hệ thống ống nước

TP Osaka - Nhật Bản đang xôn xao trước món quà "khủng" từ một nhà hảo tâm giấu tên, người đã tặng 21 kg vàng thỏi (khoảng 560 triệu yen, tương đương 3,6 triệu USD), với đề nghị duy nhất là sử dụng số tiền này để cải tạo hệ thống ống nước đã cũ kỹ của thành phố.

Theo chính quyền sở tại, số vàng trên được trao cho Cục Cấp nước Osaka vào tháng 11-2025. Thông tin chỉ vừa được công bố và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản.

Tòa thị chính TP Osaka – nơi tiếp nhận món quà 21 kg vàng từ nhà hảo tâm giấu tên. Ảnh: AP

Thị trưởng Hideyuki Yokoyama cho biết ông nghẹn lời vài giây khi nhận báo cáo về món quà đặc biệt này. "Đây là số tiền cực lớn. Việc xử lý, thay thế các đường ống nước cũ đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ. Chúng tôi thật sự biết ơn tấm lòng của nhà tài trợ" – ông nói với báo giới hôm 19-2.

Theo ông Yokoyama, chính quyền thành phố sẽ tôn trọng nguyện vọng của người tặng và sử dụng toàn bộ giá trị số vàng cho các dự án nâng cấp hệ thống cấp nước.

Lo ngại về độ an toàn của hạ tầng cấp – thoát nước tại Nhật Bản gia tăng sau một vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra năm ngoái ở tỉnh Saitama, phía Bắc Tokyo.

Một hố tử thần bất ngờ nuốt chửng xe tải đang lưu thông, khiến tài xế thiệt mạng. Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân liên quan đến hệ thống cống thoát nước bị hư hỏng.

Dù vụ việc không xảy ra tại Osaka nhưng nó gióng lên hồi chuông cảnh báo cho nhiều đô thị lớn, trong đó có thành phố hơn 2,8 triệu dân này – đô thị lớn thứ ba Nhật Bản và được xem là thủ phủ của khu vực miền Tây.

Ông Eiji Kotani, quan chức Cục Cấp nước Osaka, cho AP biết rằng chỉ riêng năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2025, thành phố ghi nhận 92 vụ rò rỉ đường ống nước dưới các tuyến đường.

Phần lớn cơ sở hạ tầng công cộng chủ chốt của Nhật Bản được xây dựng trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế thần kỳ hậu Thế chiến II.

Riêng Osaka, với vai trò là trung tâm thương mại – công nghiệp lớn từ rất sớm, quá trình đô thị hóa diễn ra trước nhiều địa phương khác. Vì vậy, hệ thống ống nước và nhiều hạng mục hạ tầng ở đây cũng "già" hơn.

Theo thống kê của thành phố, Osaka cần thay mới tổng cộng 259 km đường ống nước. Chi phí cho mỗi đoạn 2 km có thể lên tới khoảng 500 triệu yen.