Sau hai ngày diễn ra tại Trung tâm Thương mại Gigamall (TP HCM), lễ hội do Báo Người Lao Động tổ chức đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, thưởng thức cà phê - trà, chương trình còn tạo điểm nhấn với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật vào mỗi buổi tối.
Dàn nghệ sĩ khép lại lễ hội trong không khí sôi động.
Lady Phương Thùy mang đến tiết mục ấn tượng, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả
Ngay trong buổi sáng ngày cuối của lễ hội (5-4), ca sĩ Lady Phương Thùy đã góp mặt, biểu diễn và giao lưu cùng khán giả, góp phần khuấy động không khí chương trình. Trong đêm bế mạc cùng ngày, nữ ca sĩ tiếp tục mang đến những tiết mục sôi động với giọng hát nội lực và phong cách trình diễn cuốn hút, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người xem.
Lady Phương Thùy góp mặt trong buổi sáng ngày 5-4, giao lưu cùng khán giả và mang đến không khí sôi động cho chương trình.
Cùng với đó, nhiều nghệ sĩ trẻ cũng lần lượt xuất hiện, mang đến loạt tiết mục đa dạng, từ nhạc trẻ đến các ca khúc mang âm hưởng truyền thống, tạo nên bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc.
Sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và không gian văn hóa cà phê – trà đã góp phần làm nên dấu ấn riêng cho chương trình.
Dàn nghệ sĩ trẻ mang đến những sắc màu âm nhạc cuốn hút. Ảnh: Quốc An
Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, lễ hội còn là nơi hội tụ của hàng loạt gian hàng, hoạt động trải nghiệm như pha chế, thưởng thức cà phê – trà, giao lưu với nghệ nhân, ký họa chân dung… thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong suốt thời gian diễn ra.
Khép lại mùa lễ hội năm nay, "Tôn vinh cà phê - trà Việt" tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn văn hóa – ẩm thực đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh cà phê, trà Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.
