Lại "chen nhau" vào lớp 10

Năm học 2026-2027, Trường THPT Phan Bội Châu tuyển 432 học sinh (HS) theo hình thức xét học bạ. Được quảng bá nhiều năm liền có tỉ lệ HS thi đỗ tốt nghiệp THPT và đại học tới 100%, trường tư thục này trở thành phương án dự phòng hàng đầu cho nhiều phụ huynh nếu con em họ không vào được trường công lập.

Tâm lý phải "giữ chỗ" trước khiến không ít phụ huynh chấp nhận chờ đợi thâu đêm, dù quy trình tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu được thông báo là trực tuyến. Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan quản lý xác định trường này tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và thu phí ghi danh chưa đúng hướng dẫn. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội yêu cầu trường dừng nhận hồ sơ trực tiếp, hoàn trả phí đã thu và xem xét xử lý vi phạm.

Thực tế, cuộc đua vào lớp 10 công lập ở Hà Nội luôn căng thẳng. Mỗi năm, thành phố có hơn 100.000 HS dự thi nhưng chỉ khoảng 64% có suất vào trường công lập. Tỉ lệ chọi cao khiến kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội được xem là gay cấn bậc nhất cả nước. Không ít HS lớp 9 phải học thêm dày đặc, chịu áp lực tâm lý nặng nề; phụ huynh cũng thấp thỏm, tìm mọi phương án dự phòng.

Cảnh xếp hàng mua hồ sơ "giữ chỗ" cho con em vào lớp 10 từng xảy ra năm 2023 tại một số trường ở Hà Nội. Khi đó, lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố nhấn mạnh trong thời đại công nghệ số, việc người dân phải xếp hàng xuyên đêm là điều không nên tái diễn. Thế nhưng, dù nhiều khâu đã chuyển sang trực tuyến, tâm lý lo lắng vẫn khiến phụ huynh muốn trực tiếp đến trường để "chắc suất" học cho con em.

Nguyên nhân sâu xa là ở sự mất cân đối cung - cầu. Dân số tăng nhanh trong khi số trường công lập chưa mở rộng kịp thời. Bên cạnh đó là tâm lý chuộng trường công vì chi phí hợp lý và niềm tin vào chất lượng đào tạo.

Để chấm dứt cảnh xuyên đêm xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh, không thể chỉ siết quy trình tuyển sinh hay xử phạt từng trường hợp. Quan trọng hơn là quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, tăng chỉ tiêu vào trường công lập phù hợp với quy mô HS, đồng thời nâng cao chất lượng đồng đều giữa các trường.

Bên cạnh đó, xã hội cũng cần thay đổi quan niệm rằng vào trường công hay đại học là con đường duy nhất. Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên nếu được đầu tư đúng mức sẽ mở ra nhiều lựa chọn phù hợp với HS và phụ huynh.

Khi hệ thống trường lớp đáp ứng đủ nhu cầu, khi chất lượng giáo dục được phân bổ đồng đều và niềm tin không dồn vào một vài "điểm nóng", cuộc đua vào lớp 10 mới thực sự hạ nhiệt, không còn tái diễn cảnh chen chân xếp hàng tuyển sinh.