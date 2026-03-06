HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lại "chen nhau" vào lớp 10

Phan Đăng

Việc phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để mua hồ sơ "giữ chỗ" cho con em vào lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu lại một lần nữa gây xôn xao dư luận ở Hà Nội.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Phan Bội Châu tuyển 432 học sinh (HS) theo hình thức xét học bạ. Được quảng bá nhiều năm liền có tỉ lệ HS thi đỗ tốt nghiệp THPT và đại học tới 100%, trường tư thục này trở thành phương án dự phòng hàng đầu cho nhiều phụ huynh nếu con em họ không vào được trường công lập.

Tâm lý phải "giữ chỗ" trước khiến không ít phụ huynh chấp nhận chờ đợi thâu đêm, dù quy trình tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu được thông báo là trực tuyến. Qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan quản lý xác định trường này tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và thu phí ghi danh chưa đúng hướng dẫn. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội yêu cầu trường dừng nhận hồ sơ trực tiếp, hoàn trả phí đã thu và xem xét xử lý vi phạm.

Thực tế, cuộc đua vào lớp 10 công lập ở Hà Nội luôn căng thẳng. Mỗi năm, thành phố có hơn 100.000 HS dự thi nhưng chỉ khoảng 64% có suất vào trường công lập. Tỉ lệ chọi cao khiến kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội được xem là gay cấn bậc nhất cả nước. Không ít HS lớp 9 phải học thêm dày đặc, chịu áp lực tâm lý nặng nề; phụ huynh cũng thấp thỏm, tìm mọi phương án dự phòng.

Cảnh xếp hàng mua hồ sơ "giữ chỗ" cho con em vào lớp 10 từng xảy ra năm 2023 tại một số trường ở Hà Nội. Khi đó, lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố nhấn mạnh trong thời đại công nghệ số, việc người dân phải xếp hàng xuyên đêm là điều không nên tái diễn. Thế nhưng, dù nhiều khâu đã chuyển sang trực tuyến, tâm lý lo lắng vẫn khiến phụ huynh muốn trực tiếp đến trường để "chắc suất" học cho con em.

Nguyên nhân sâu xa là ở sự mất cân đối cung - cầu. Dân số tăng nhanh trong khi số trường công lập chưa mở rộng kịp thời. Bên cạnh đó là tâm lý chuộng trường công vì chi phí hợp lý và niềm tin vào chất lượng đào tạo.

Để chấm dứt cảnh xuyên đêm xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh, không thể chỉ siết quy trình tuyển sinh hay xử phạt từng trường hợp. Quan trọng hơn là quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, tăng chỉ tiêu vào trường công lập phù hợp với quy mô HS, đồng thời nâng cao chất lượng đồng đều giữa các trường.

Bên cạnh đó, xã hội cũng cần thay đổi quan niệm rằng vào trường công hay đại học là con đường duy nhất. Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên nếu được đầu tư đúng mức sẽ mở ra nhiều lựa chọn phù hợp với HS và phụ huynh.

Khi hệ thống trường lớp đáp ứng đủ nhu cầu, khi chất lượng giáo dục được phân bổ đồng đều và niềm tin không dồn vào một vài "điểm nóng", cuộc đua vào lớp 10 mới thực sự hạ nhiệt, không còn tái diễn cảnh chen chân xếp hàng tuyển sinh.

lớp 10 trường công lập thi lớp 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo