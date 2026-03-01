Lại Lý Huynh chinh phục bất thành Ngũ Dương bôi 2026

Không ngoài dự đoán, Lại Lý Huynh và Trình Vũ Đông đã cống hiến cho người hâm mộ một trận chung kết hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao ở cả hai lượt đi – về, đua tranh danh hiệu vô địch danh giá cùng phần thưởng trị giá 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỉ đồng).



Ngay trong ngày tranh tài cuối cùng, lịch thi đấu ván lượt đi trận chung kết bất ngờ được "đẩy" lên vào buổi sáng, sớm vài giờ so với lịch cũ được thông báo từ lâu là tranh tài vào buổi trưa. Thay đổi này khiến kỳ thủ Việt Nam không có được sự chuẩn bị tốt nhất về cả thể lực lẫn tâm lý.

LạI Lý Huynh được giới chuyên môn Trung Quốc đánh giá cao

Trẻ hơn Lại Lý Huynh đến 10 tuổi và đẳng cấp rất cao (xếp hạng 8 toàn Trung Quốc), Trình Vũ Đông càng vào sâu trong giải càng thi đấu hay. Anh thắng cả Doãn Thăng, đương kim á quân thế giới, ở bán kết và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả nhà trước cuộc chiến ngôi vương với Lại Lý Huynh.

Ván đấu lượt đi diễn ra vô cùng gay cấn với Lại Lý Huynh có lợi thế đi tiên. Dù vậy, Trình Vũ Đông lại khai cuộc hợp lý và sắc sảo hơn khiến Lại Lý Huynh mất rất nhiều thời gian để xử lý các tình huống, dần chiếm lại thế trận.

Có thời điểm, Huynh đã có thể kết thúc ván đấu bằng chiến thắng nhưng anh lại không tận dụng thành công trước một Trình Vũ Đông thi đấu chắc chắn, "biến nguy thành cơ" để đưa ván đấu đến kết cục hòa sau 89 nước đi.

Kỳ thủ trẻ tài năng Trình Vũ Đông tỏ ra cao tay hơn cả khách mời

Lại Lý Huynh có phần dao động tâm lý với sự nóng vội thể hiện rõ ở ván lượt về. Với lợi thế đi trước, Trình Vũ Đông dồn quân tấn công ngay sau màn khai cuộc.

Dồn ép đối thủ vào thế phải chống đỡ khó khăn, kỳ thủ chủ nhà với nhiều nước đi được so sánh như "máy tính" đã chiếm lợi thế ở tàn cuộc, buộc Lại Lý Huynh phải chấp nhận bại trận.

Trình Vũ Đông đã bật khóc ngay trên bàn cờ khi giữ lại chức vô địch Ngũ Dương bôi 2026 cho cờ tường Trung Quốc.

Trong khi đó, vị trí á quân ở giải đấu quy tụ đến 108 tinh hoa của làng cờ tướng Trung Quốc đã là một thành công ngoài mong đợi đối với Lại Lý Huynh, khiến giới cờ tướng Hoa lục phải nể phục.

Lại Lý Huynh (phải) ngẩn ngơ với cơ hội vô địch vuột khỏi tầm tay

Chức vô địch Ngũ Dương bôi 2026 với tiền thưởng 300.000 NDT (hơn 1,1 tỉ đồng) thuộc về Trình Vũ Đông còn á quân Lại Lý Huynh nhận gần 700 triệu đồng, kèm khoản thưởng nóng 400 triệu đồng từ một mạnh thường quân trong nước là chủ tịch Nguyễn Hữu Luận của Tập đoàn Phương Trang.



