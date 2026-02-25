HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Ngũ Dương bôi 2026: Lại Lý Huynh đối đầu 3 danh thủ Trung Quốc

Đông Linh

(NLĐO) – Khởi tranh chiều 25-2 tại Quảng Châu, Ngũ Dương bôi 2026 – giải cờ tướng danh giá hàng đầu Trung Quốc – được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Ngũ Dương bôi 2026 diễn ra tại Quảng Châu (từ 25-2 đến 1-3) trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới cờ tướng Trung Quốc, Việt Nam và quốc tế khi đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh góp mặt với tư cách khách mời đặc biệt, được đặc cách vào thẳng vòng chung kết. 

Đây là đặc quyền chưa từng có tiền lệ đối với một kỳ thủ hải ngoại trong lịch sử giải đấu vốn được mệnh danh là "thánh đường của những kỳ vương" Trung Hoa.

Ngũ Dương bôi 2026: Lại Lý Huynh đối đầu 3 danh thủ Trung Quốc - Ảnh 1.

Lại Lý Huynh được giới hâm mộ đặc biệt quan tâm

Trong khi Lại Lý Huynh có vé trực tiếp, hơn 100 cao thủ Hoa lục phải trải qua vòng loại khốc liệt để tranh 15 suất còn lại. Thể thức loại trực tiếp nghiệt ngã đã khiến nhiều tên tuổi lớn sớm dừng bước, trong đó có cựu vô địch thế giới 2023 Mạnh Thần và đương kim vô địch giải Tào Nham Lỗi. 

Điều này càng khiến hành trình của đại diện Việt Nam được theo dõi sát sao, bởi anh không chỉ dự giải với tư cách nhà vô địch thế giới, mà còn là biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của cờ tướng Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

TIN LIÊN QUAN

Theo kết quả bốc thăm, Lại Lý Huynh nằm ở bảng B cùng ba kỳ thủ chủ nhà là Lưu Tử Kiện, Lưu Bách Hoành và Quách Phụng Đạt. 

Thể thức vòng chung kết chỉ lấy duy nhất người đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, đồng nghĩa mỗi ván đấu đều mang ý nghĩa quyết định, không có chỗ cho sai lầm, cũng không có cơ hội sửa sai.

Ngũ Dương bôi 2026: Lại Lý Huynh đối đầu 3 danh thủ Trung Quốc - Ảnh 2.

Lại Lý Huynh ôm giấc mộng chinh phục cờ tướng ngay tại Trung Quốc

Sức nóng của Ngũ Dương bôi năm nay còn đến từ bối cảnh đặc biệt khi nhiều đặc cấp đại sư hàng đầu Trung Quốc vắng mặt, khiến cục diện giải trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Truyền thông và cộng đồng cờ tướng Trung Quốc đang bàn luận sôi nổi về khả năng Lại Lý Huynh có thể tiếp tục tạo nên cột mốc mới, sau khi đánh bại các cao thủ chủ nhà để giành ngôi vô địch thế giới năm 2025.

Thách thức phía trước vì thế là cực lớn. Ngũ Dương bôi luôn được xem là giải đấu có tính chuyên môn và áp lực cao bậc nhất, nơi các kỳ thủ Trung Quốc thi đấu với quyết tâm bảo vệ danh dự và uy tín của quốc gia được xem là cái nôi của cờ tướng cận và hiện đại. 

Với Lại Lý Huynh, đây không chỉ là cuộc đua danh hiệu, mà còn là cơ hội khẳng định bản lĩnh trong nội dung cờ tiêu chuẩn – sở trường đã giúp anh bước lên đỉnh thế giới.

Ngũ Dương bôi 2026: Lại Lý Huynh đối đầu 3 danh thủ Trung Quốc - Ảnh 3.

Ván mở màn giữa Lại Lý Huynh và Quách Phụng Đạt

Giữa "thánh đường" của các kỳ vương Trung Hoa, sự hiện diện của nhà vô địch thế giới Việt Nam là dấu mốc đáng nhớ. Trên bàn cờ tại Quảng Châu, từng nước đi sắp tới sẽ trả lời cho tất cả kỳ vọng. Lại Lý Huynh sẽ lần lượt chạm trán với Quách Phụng Đạt (chiều 25-2, tối 26-2), Lưu Tử Kiện (tối 25-2, tối 27-2) và Lưu Bách Hoành (chiều 26-2, chiều 27-2)

Tổng giải thưởng vượt mốc 4 tỉ đồng, cao nhất trong lịch sử Ngũ Dương bôi, trong đó, nhà vô địch nhận hơn 1 tỉ đồng.

Nhiều tên tuổi hàng đầu được xem là nối liền quá khứ và hiện tại của cờ tướng thế giới, như Mạnh Phồn Duệ, Vương Vũ Bác, Doãn Thăng, Tony Phùng Gia Tuấn, Trần Hoằng Thịnh, Đường Đan, Vương Hạo, Đường Tư Nam…

Tin liên quan

LẠI LÝ HUYNH: Rạng danh cờ tướng Việt

LẠI LÝ HUYNH: Rạng danh cờ tướng Việt

Lại Lý Huynh đã xuất sắc bước lên bục chiến thắng cao nhất Giải Vô địch cờ tướng thế giới 2025 ngay tại Trung Quốc

"Nam Phương công tử" Lại Lý Huynh lập kỳ tích: Vô địch cờ tướng thế giới ngay tại Trung Quốc

(NLĐO) - Đánh bại "thần đồng" Yin Sheng trong trận chung kết, Lại Lý Huynh lần đầu tiên đăng quang nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải Vô địch cờ tướng thế giới.

Cờ tướng Việt mơ kỳ tích thế giới

Thống trị đấu trường thế giới 18 mùa giải liên tiếp song sức mạnh của cờ tướng Trung Quốc gần đây đã suy giảm ít nhiều

Lại Lý Huynh cờ tướng Quảng Châu Ngũ Dương bôi 2026
