Ngũ Dương bôi 2026: Lại Lý Huynh đối đầu 3 danh thủ Trung Quốc

Ngũ Dương bôi 2026 diễn ra tại Quảng Châu (từ 25-2 đến 1-3) trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới cờ tướng Trung Quốc, Việt Nam và quốc tế khi đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh góp mặt với tư cách khách mời đặc biệt, được đặc cách vào thẳng vòng chung kết.

Đây là đặc quyền chưa từng có tiền lệ đối với một kỳ thủ hải ngoại trong lịch sử giải đấu vốn được mệnh danh là "thánh đường của những kỳ vương" Trung Hoa.



Lại Lý Huynh được giới hâm mộ đặc biệt quan tâm

Trong khi Lại Lý Huynh có vé trực tiếp, hơn 100 cao thủ Hoa lục phải trải qua vòng loại khốc liệt để tranh 15 suất còn lại. Thể thức loại trực tiếp nghiệt ngã đã khiến nhiều tên tuổi lớn sớm dừng bước, trong đó có cựu vô địch thế giới 2023 Mạnh Thần và đương kim vô địch giải Tào Nham Lỗi.

Điều này càng khiến hành trình của đại diện Việt Nam được theo dõi sát sao, bởi anh không chỉ dự giải với tư cách nhà vô địch thế giới, mà còn là biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của cờ tướng Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Theo kết quả bốc thăm, Lại Lý Huynh nằm ở bảng B cùng ba kỳ thủ chủ nhà là Lưu Tử Kiện, Lưu Bách Hoành và Quách Phụng Đạt.

Thể thức vòng chung kết chỉ lấy duy nhất người đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, đồng nghĩa mỗi ván đấu đều mang ý nghĩa quyết định, không có chỗ cho sai lầm, cũng không có cơ hội sửa sai.

Lại Lý Huynh ôm giấc mộng chinh phục cờ tướng ngay tại Trung Quốc

Sức nóng của Ngũ Dương bôi năm nay còn đến từ bối cảnh đặc biệt khi nhiều đặc cấp đại sư hàng đầu Trung Quốc vắng mặt, khiến cục diện giải trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Truyền thông và cộng đồng cờ tướng Trung Quốc đang bàn luận sôi nổi về khả năng Lại Lý Huynh có thể tiếp tục tạo nên cột mốc mới, sau khi đánh bại các cao thủ chủ nhà để giành ngôi vô địch thế giới năm 2025.

Thách thức phía trước vì thế là cực lớn. Ngũ Dương bôi luôn được xem là giải đấu có tính chuyên môn và áp lực cao bậc nhất, nơi các kỳ thủ Trung Quốc thi đấu với quyết tâm bảo vệ danh dự và uy tín của quốc gia được xem là cái nôi của cờ tướng cận và hiện đại.

Với Lại Lý Huynh, đây không chỉ là cuộc đua danh hiệu, mà còn là cơ hội khẳng định bản lĩnh trong nội dung cờ tiêu chuẩn – sở trường đã giúp anh bước lên đỉnh thế giới.

Ván mở màn giữa Lại Lý Huynh và Quách Phụng Đạt

Giữa "thánh đường" của các kỳ vương Trung Hoa, sự hiện diện của nhà vô địch thế giới Việt Nam là dấu mốc đáng nhớ. Trên bàn cờ tại Quảng Châu, từng nước đi sắp tới sẽ trả lời cho tất cả kỳ vọng. Lại Lý Huynh sẽ lần lượt chạm trán với Quách Phụng Đạt (chiều 25-2, tối 26-2), Lưu Tử Kiện (tối 25-2, tối 27-2) và Lưu Bách Hoành (chiều 26-2, chiều 27-2)