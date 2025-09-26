Lại Lý Huynh tranh chung kết cờ tướng thế giới với thần đồng Trung Quốc

Đêm 25-9, Lại Lý Huynh hoàn tất ván 8 bằng kết quả hòa với danh thủ Li De-zhi (Lê Đức Chí, Malaysia), đạt 13 điểm. Kỳ thủ số 1 Việt Nam bất bại từ đầu vòng bảng (5 thắng, 3 hòa) và hồi hộp chờ kết quả cuộc chiến nội bộ giữa hai kỳ thủ chủ nhà là Meng Fan-rui (Mạnh Phồn Duệ) và Doãn Thăng (Yin Sheng).



Lại Lý Huynh cầm hòa Li De-zhi, giành vé vào chung kết thế giới

Trận đấu giữa hai tài năng trẻ của cờ tướng Trung Quốc cũng khép lại bằng kết quả hòa, giúp Doãn Thăng giành vé chung kết đầu tiên với 13 điểm và hệ số phụ rất cao. Suất chung kết còn lại được phân định giữa Lại Lý Huynh và Mạnh Phồn Duệ khi cả hai cũng có cùng 13 điểm. Kết quả, Lại Lý Huynh giành quyền vào chơi trận đấu tranh ngôi vô địch thế giới khi hơn "thần đồng" 17 tuổi Mạnh Phồn Duệ đúng 1 điểm hệ số phụ.

Cộng đồng cờ tướng Việt Nam hồi hộp ngóng kết quả từ Thượng Hải hàng giờ trước khi vỡ òa niềm vui cùng tuyển thủ Lại Lý Huynh sau khi Ban Giám khảo xem xét mọi chỉ số phụ.

Đây là lần thứ nhì trong sự nghiệp, Lại Lý Huynh giành quyền vào chung kết Giải cờ tướng vô địch thế giới.

Lại Lý Huynh và Doãn Thăng từng bất phân thắng bại ở ván thứ 2

Năm 2023, khi giải đấu diễn ra tại Mỹ, Lại Lý Huynh đã để thua danh kỳ Mạnh Thần (Trung Quốc) trong trận chung kết, nhận HCB. Lần này, Lại Lý Huynh được kỳ vọng làm nên lịch sử cho cờ tướng Việt Nam khi chạm trán với Doãn Thăng ở chung kết diễn ra vào ngày 27-9. Ở vòng bảng, Lại Lý Huynh và Doãn Thăng đã hòa nhau ở ván hai.

Lịch đấu chung kết và ván 9 cho các kỳ thủ tranh huy chương đồng và thứ hạng khác

Doãn Thăng tài năng kiệt xuất, là gương mặt đại diện cho một thế hệ kỳ thủ mới của Trung Quốc, trừ kinh nghiệm thi đấu quốc tế vẫn chưa thể so với Lại Lý Huynh, một tài năng hiếm có, người giúp cờ tướng Việt Nam chinh phục nhiều cột mốc lịch sử ở các sân chơi quốc tế.

Nội dung cờ tiêu chuẩn Giải Cờ tướng vô địch thế giới 2025 sẽ tạm dừng một ngày, nhường chỗ cho các cuộc tranh tài nội dung cờ nhanh, mở rộng cho mọi kỳ thủ tham dự, không phân biệt nam nữ hay lứa tuổi. Đây là cơ hội cho Lại Lý Huynh, người từng đăng quang ngôi vô địch tại giải đấu diễn ra ở Mỹ năm 2023. Thời gian thi đấu bắt đầu từ 8 giờ ngày 26-9 (tính theo giờ Việt Nam) cho tới cuối ngày, khép lại bằng trận chung kết. Thể thức thi đấu là cờ nhanh 10 phút, tích lũy 5 giây. Các kỳ thủ được chia vào 8 bảng đấu từ A đến H, mỗi bảng đấu tối đa 20 kỳ thủ. Các bảng sẽ thi đấu 5 vòng theo hệ Thụy Sĩ, chọn 2 người dẫn đầu vào vòng loại trực tiếp cho tới khi chọn ra nhà vô địch.

Ở vòng 9 (thi đấu ngày 27-9), Nguyễn Thành Bảo sẽ gặp Alvin Woo Tsung Han (Singapore) để tích lũy thêm điểm số cho cuộc tranh chấp tấm huy chương nội dung đồng đội cờ tiêu chuẩn. Tại các bảng đấu các lứa tuổi trẻ, Chu Đức Huy có cơ hội về đích trong Top 6 lứa tuổi U12 nam; tương tự là Đỗ Mạnh Thắng.