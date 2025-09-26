Lại Lý Huynh tranh chung kết cờ tướng thế giới với thần đồng Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lại Lý Huynh tranh chung kết cờ tướng thế giới với thần đồng Trung Quốc

Đông Linh - Ảnh: BHL

(NLĐO) - Hơn "thần đồng" Meng Fan-rui của chủ nhà Trung Quốc về chỉ số phụ, Lại Lý Huynh lần thứ nhì góp mặt ở trận chung kết Giải vô địch cờ tướng thế giới.

Đêm 25-9, Lại Lý Huynh hoàn tất ván 8 bằng kết quả hòa với danh thủ Li De-zhi (Lê Đức Chí, Malaysia), đạt 13 điểm. Kỳ thủ số 1 Việt Nam bất bại từ đầu vòng bảng (5 thắng, 3 hòa) và hồi hộp chờ kết quả cuộc chiến nội bộ giữa hai kỳ thủ chủ nhà là Meng Fan-rui (Mạnh Phồn Duệ) và Doãn Thăng (Yin Sheng).

Lại Lý Huynh tranh chung kết cờ tướng thế giới với thần đồng Trung Quốc - Ảnh 1.

Lại Lý Huynh cầm hòa Li De-zhi, giành vé vào chung kết thế giới

Trận đấu giữa hai tài năng trẻ của cờ tướng Trung Quốc cũng khép lại bằng kết quả hòa, giúp Doãn Thăng giành vé chung kết đầu tiên với 13 điểm và hệ số phụ rất cao. Suất chung kết còn lại được phân định giữa Lại Lý Huynh và Mạnh Phồn Duệ khi cả hai cũng có cùng 13 điểm. Kết quả, Lại Lý Huynh giành quyền vào chơi trận đấu tranh ngôi vô địch thế giới khi hơn "thần đồng" 17 tuổi Mạnh Phồn Duệ đúng 1 điểm hệ số phụ.

TIN LIÊN QUAN

Cộng đồng cờ tướng Việt Nam hồi hộp ngóng kết quả từ Thượng Hải hàng giờ trước khi vỡ òa niềm vui cùng tuyển thủ Lại Lý Huynh sau khi Ban Giám khảo xem xét mọi chỉ số phụ. 

Đây là lần thứ nhì trong sự nghiệp, Lại Lý Huynh giành quyền vào chung kết Giải cờ tướng vô địch thế giới.

Lại Lý Huynh tranh chung kết cờ tướng thế giới với thần đồng Trung Quốc - Ảnh 2.

Lại Lý Huynh và Doãn Thăng từng bất phân thắng bại ở ván thứ 2

Năm 2023, khi giải đấu diễn ra tại Mỹ, Lại Lý Huynh đã để thua danh kỳ Mạnh Thần (Trung Quốc) trong trận chung kết, nhận HCB. Lần này, Lại Lý Huynh được kỳ vọng làm nên lịch sử cho cờ tướng Việt Nam khi chạm trán với Doãn Thăng ở chung kết diễn ra vào ngày 27-9. Ở vòng bảng, Lại Lý Huynh và Doãn Thăng đã hòa nhau ở ván hai.

Lại Lý Huynh tranh chung kết cờ tướng thế giới với thần đồng Trung Quốc - Ảnh 3.

Lịch đấu chung kết và ván 9 cho các kỳ thủ tranh huy chương đồng và thứ hạng khác

Doãn Thăng tài năng kiệt xuất, là gương mặt đại diện cho một thế hệ kỳ thủ mới của Trung Quốc, trừ kinh nghiệm thi đấu quốc tế vẫn chưa thể so với Lại Lý Huynh, một tài năng hiếm có, người giúp cờ tướng Việt Nam chinh phục nhiều cột mốc lịch sử ở các sân chơi quốc tế.

Nội dung cờ tiêu chuẩn Giải Cờ tướng vô địch thế giới 2025 sẽ tạm dừng một ngày, nhường chỗ cho các cuộc tranh tài nội dung cờ nhanh, mở rộng cho mọi kỳ thủ tham dự, không phân biệt nam nữ hay lứa tuổi. Đây là cơ hội cho Lại Lý Huynh, người từng đăng quang ngôi vô địch tại giải đấu diễn ra ở Mỹ năm 2023.

Thời gian thi đấu bắt đầu từ 8 giờ ngày 26-9 (tính theo giờ Việt Nam) cho tới cuối ngày, khép lại bằng trận chung kết. Thể thức thi đấu là cờ nhanh 10 phút, tích lũy 5 giây. Các kỳ thủ được chia vào 8 bảng đấu từ A đến H, mỗi bảng đấu tối đa 20 kỳ thủ. Các bảng sẽ thi đấu 5 vòng theo hệ Thụy Sĩ, chọn 2 người dẫn đầu vào vòng loại trực tiếp cho tới khi chọn ra nhà vô địch.

Ở vòng 9 (thi đấu ngày 27-9), Nguyễn Thành Bảo sẽ gặp Alvin Woo Tsung Han (Singapore) để tích lũy thêm điểm số cho cuộc tranh chấp tấm huy chương nội dung đồng đội cờ tiêu chuẩn. Tại các bảng đấu các lứa tuổi trẻ, Chu Đức Huy có cơ hội về đích trong Top 6 lứa tuổi U12 nam; tương tự là Đỗ Mạnh Thắng.

Tin liên quan

Cờ tướng Việt mơ kỳ tích thế giới

Cờ tướng Việt mơ kỳ tích thế giới

Thống trị đấu trường thế giới 18 mùa giải liên tiếp song sức mạnh của cờ tướng Trung Quốc gần đây đã suy giảm ít nhiều

Lại Lý Huynh làm rạng danh cờ Việt tại xứ cờ tướng Trung Quốc

(NLĐO) - Đánh bại đội Tứ Xuyên ở chung kết giải Giáp cấp liên tái 2023, Lại Lý Huynh và các đồng đội giúp đội Hàng Châu lên ngôi vô địch cờ tướng toàn Trung Quốc.

Lại Lý Huynh và cú đúp vàng cờ tướng thế giới

Hai năm liên tiếp giành 3 ngôi vô địch thế giới cùng 2 danh hiệu á quân, chưa kể hàng loạt thành tích lẫy lừng ở SEA Games và ASIAD, Lại Lý Huynh có lẽ đã trở thành cái tên đáng chú ý nhất trong bộ môn cờ tướng Việt Nam hiện nay

Thượng Hải Lại Lý Huynh chung kết Giải vô địch cờ tướng Thế giới Yin Sheng "thần đồng" Meng Fan-rui
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo