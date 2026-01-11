HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Lãi suất gửi tiết kiệm vẫn tiếp tục tăng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Dư địa giảm lãi suất không còn nhiều trong năm 2026 nhưng các ngân hàng vẫn đang nỗ lực để giảm lãi vay, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin tăng trưởng tín dụng năm 2025 của toàn hệ thống đạt 19,1% (khoảng 18,58 triệu tỉ đồng) cao hơn số liệu công bố trước đó là 17,87%. 

Theo Phó thống đốc, năm 2026, tăng trưởng tín dụng sẽ không thể cao như năm 2025. Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng vào khoảng 15%.

Với lãi suất, ông Phạm Thanh Hà cho hay quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp, qua đó có điều kiện để hỗ trợ nền kinh tế.

Thực tế, cơ quan điều hành đã rất nỗ lực để giữ mặt bằng lãi suất, duy trì thanh khoản ổn định trước sức ép giai đoạn cuối năm 2025. Các tổ chức tín dụng cũng bảo đảm an toàn thanh khoản, giữ nợ xấu trong tầm kiểm soát, chuyển giao xong 4 ngân hàng mua bắt buộc theo đúng mục tiêu đề ra.

Lãi suất gửi tiết kiệm tăng , lãi vay ngân hàng năm 2026 sẽ ra sao? - Ảnh 2.

Việc các ngân hàng tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh tích cực góp phần tăng khả năng cung ứng vốn, hỗ trợ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo một số ngân hàng nhận định lãi suất đầu vào tăng lên gần đây đã gây áp lực không nhỏ tới việc kiểm soát lãi suất cho vay ổn định.

Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng giám đốc Agribank, cho biết dư địa giảm lãi suất huy động để giảm lãi suất cho vay trong năm 2026 rất ít. Vì vậy, các ngân hàng phải chủ động tiết giảm chi phí hoạt động từ đó giảm lãi suất cho vay. Năm 2025, dư nợ tín dụng của ngân hàng ghi nhận bước tăng trưởng đột phá, tiến sát mốc 2 triệu tỉ đồng, tăng 14,7%, phản ánh hiệu quả tổ chức thực hiện và khả năng hấp thụ vốn tích cực của nền kinh tế trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động.

"Ngân hàng đã hoàn thành nhiệm vụ kép trong năm 2025, là vừa giữ mặt bằng lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng, vừa đưa tỉ lệ nợ xấu hệ thống xuống dưới mức 1,2%. Từ khi bắt đầu tái cơ cấu vào năm 2013, chưa bao giờ tỉ lệ nợ xấu đạt được kết quả khích lệ như vậy", ông Vượng nói.

Năm 2026, Agribank sẽ tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu. Một ưu tiên khác là sắp xếp hệ thống, ứng dụng mạnh công nghệ và chuyển đổi số, hướng đến việc tăng năng suất.

"Agribank đã sẵn sàng cho những bước đi mới, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của ngân hàng thương mại hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Ít nhất trong vòng 6 tháng nữa hình ảnh Agribank sẽ khác đi rất nhiều" – ông Vượng nói.

Nợ xấu tại các "ông lớn" ngân hàng duy trì mức thấp

Đến thời điểm hiện tại, một số ngân hàng đã bắt đầu công bố kết quả kinh doanh năm 2025, trong đó có các "ông lớn" ngân hàng.

BIDV là ngân hàng thương mại đầu tiên công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với mức lãi trước thuế vượt xa kế hoạch đề ra. Theo đó, BIDV đạt tổng tài sản đạt trên 3,25 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 20% so với năm trước. Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 13,7%; dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 15,2%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỉ đồng, vượt xa so với con số hơn 31.000 tỉ đồng của năm 2024.

Thông tin tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2026 của VietinBank, lãnh đạo ngân hàng này cho biết kết thúc năm 2025, tăng trưởng tín dụng đạt khảong 16%; huy động vốn tăng 12% trong khi tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1%, tuân thủ hạn mức kế hoạch. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng trưởng tích cực 37% so với năm 2024 và ước đạt trên 41.000 tỉ đồng.

Tại Vietcombank, thông tin mới nhất về kết quả kinh doanh cho thấy dư nợ cấp tín dụng năm 2025 của "ông lớn" ngân hàng này tăng hơn 15%. Tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1% - mức thấp nhất so với các tổ chức tín dụng có quy mô lớn.

ngân hàng ngân hàng nhà nước lãi suất cho vay lãi suất gửi tiết kiệm lãi suất gửi tiết kiệm Agribank Vietcombank VietinBank BIDV
