Chiều 6-12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, đại diện một số bộ ngành đã trả lời báo chí về các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Ông Phạm Thanh Hà trả lời báo chí. Ảnh: Nhật Bắc

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết đối với chính sách hỗ trợ người dân, khách hàng vay vốn từ ngân hàng ở các tỉnh bị thiệt hại bởi bão lũ, theo thống kê của các ngân hàng, đến nay đã có khoảng 250.000 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi bão lũ, với dư nợ là gần 60.000 tỉ đồng.

Để hỗ trợ khách hàng, các ngân hàng đã triển khai tích cực các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất kinh doanh, với quy mô khoảng 70.000 tỉ đồng. Đến nay, các tổ chức tín dụng đã giải ngân cho vay khoảng 1.500 tỉ đồng cho khoảng 6.500 khách hàng, trong nhiều lĩnh vực.

NHNN cũng yêu cầu cơ cấu lại thời hạn nợ cho các khách hàng phù hợp với khó khăn mà họ gặp phải do bão lũ. Các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất từ 0,5% đến 2% trong thời gian từ 3 đến 6 tháng cho gần 24.000 khách hàng với dư nợ khoảng 14.000 tỉ đồng.

Ông Phạm Thanh Hà cho biết thêm, ngày 4-12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2654/QĐ-TTg yêu cầu giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng cuối năm nay đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão lũ tại 22 tỉnh, thành phố. Số tiền lãi suất ước tính thực hiện giảm là hơn 1.100 tỉ đồng.

Đối với các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa bị thiệt hại nặng do mưa lũ gần đây, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng xem xét quyết định giảm 2% lãi suất cho vay trong 3 tháng cuối năm 2025. Dự kiến sẽ áp dụng với khoảng 1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng tại 4 địa phương trên, với tổng số tiền lãi dự kiến được giảm gần 300 tỉ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nói về các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Nhật Bắc

Thông tin về các biện pháp hỗ trợ đã và tiếp tục triển khai, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6,8 ngàn tỉ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại, nhằm bảo đảm nguồn kinh phí khẩn cấp, đáp ứng các yêu cầu trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Bên cạnh đó, các chính sách liên quan đến thuế, phí và chính sách hỗ trợ cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt cũng đã được pháp luật hiện quy định rất rõ ràng.

Trong đó, Luật Quản lý thuế quy định rất rõ những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai bất khả kháng như bão lũ sẽ được xem xét giãn thuế và gia hạn thời gian nộp thuế. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng quy định doanh nghiệp được tính chi phí thiệt hại bất khả kháng do thiên tai, bão lũ vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp...

Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn xảy ra thiên tai phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại để thực hiện việc chi trả, bồi thường nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương bị thiệt hại để bàn các giải pháp về tài chính xử lý khẩn cấp. Đồng thời, xây dựng các giải pháp tài chính khác dài hạn để khôi phục hạ tầng, tăng khả năng chống chịu thiên tai, hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp.