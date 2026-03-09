HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Một số ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi để cân đối dòng tiền huy động và số tiền đã cho vay.

Lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng - Ảnh 1.

Lãi suất tiết kiệm lại nóng lên

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa chào mời người dân gửi tiền online trong tháng 3-2026, kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất lên tới 7,9%/năm, cao hơn 2,1 điểm % so với thời điểm trước Tết Nguyên Đáng.

Cụ thể, khách hàng gửi số tiền dưới 599 triệu đồng, lãi suất 7,7%/năm; từ 599 triệu đồng đến 999 triệu đồng, lãi suất 7,8%/năm; trên 999 triệu đồng, lãi suất 7,9%/năm.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) lãi suất tiền gửi tại quầy, kỳ hạn 3 tháng cũng lên tới 4,75%/năm, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 7,5% năm.

Trước đó, vào cuối tháng 2-2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) cũng điều chỉnh một số mức sinh lời lãi suất tiền gửi online. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên tới 4,7%/năm, kỳ hạn 6 tháng 6,1%/năm

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tung ra thị trường chứng chỉ tiền gửi online, lãi suất lên tới 7,5%/năm. Người gửi có thể chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, nhanh chóng rút vốn trên online.

Lãnh đạo nhiều ngân hàng cho biết do nhu cầu vốn để cân đối dòng tiền huy động và số tiền đã cho vay nên một số ngân hàng tăng thêm lãi suất tiền gửi, nhằm thu hút người dân gửi tiết kiệm. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng (lãi suất vay vốn giữa các ngân hàng) cũng tăng lên trên 7%/năm nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng, do hạn mức vay vốn bị hạn chế hoặc quan hệ giữa các ngân hàng có trục trặc.

Ngoài ra, các yếu tố như giá cả hàng hóa, giá xăng dầu đi lên nên có thể một số ngân hàng dự báo lãi suất trong tương lai sẽ nóng lên. Thế nên thời điểm này, không ít ngân hàng tăng thêm hoặc duy trì lãi suất tiền gửi ở mức cao để đón đầu xu hướng thị trường trong thời gian tới.

Tin liên quan

Gửi tiết kiệm online ngân hàng nào lãi suất cao nhất trong dịp Tết?

Gửi tiết kiệm online ngân hàng nào lãi suất cao nhất trong dịp Tết?

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm online thường cao hơn tại quầy và khách có thể gửi hoặc tất toán bất cứ lúc nào, kể cả dịp lễ, Tết.

Lãnh đạo ngân hàng lên tiếng về mức lãi suất cho vay bất động sản lên tới 14%/năm

(NLĐO) – Năm nay, tín dụng bất động sản sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, chủ đầu tư các dự án sẽ phải chặt chẽ hơn trong việc triển khai, lựa chọn dự án.

Một ngân hàng đưa lãi suất vay mua nhà lên gần 14%/năm

(NLĐO) – Nhiều người có nhu cầu vay mua nhà bất ngờ khi lãi suất cho vay bất động sản tăng nhanh gần đây.

ngân hàng VIB Sacombank ACB lãi suất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo