Lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng

Lãi suất tiết kiệm lại nóng lên

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa chào mời người dân gửi tiền online trong tháng 3-2026, kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất lên tới 7,9%/năm, cao hơn 2,1 điểm % so với thời điểm trước Tết Nguyên Đáng.

Cụ thể, khách hàng gửi số tiền dưới 599 triệu đồng, lãi suất 7,7%/năm; từ 599 triệu đồng đến 999 triệu đồng, lãi suất 7,8%/năm; trên 999 triệu đồng, lãi suất 7,9%/năm.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) lãi suất tiền gửi tại quầy, kỳ hạn 3 tháng cũng lên tới 4,75%/năm, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 7,5% năm.

Trước đó, vào cuối tháng 2-2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) cũng điều chỉnh một số mức sinh lời lãi suất tiền gửi online. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên tới 4,7%/năm, kỳ hạn 6 tháng 6,1%/năm

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tung ra thị trường chứng chỉ tiền gửi online, lãi suất lên tới 7,5%/năm. Người gửi có thể chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, nhanh chóng rút vốn trên online.

Lãnh đạo nhiều ngân hàng cho biết do nhu cầu vốn để cân đối dòng tiền huy động và số tiền đã cho vay nên một số ngân hàng tăng thêm lãi suất tiền gửi, nhằm thu hút người dân gửi tiết kiệm. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng (lãi suất vay vốn giữa các ngân hàng) cũng tăng lên trên 7%/năm nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng, do hạn mức vay vốn bị hạn chế hoặc quan hệ giữa các ngân hàng có trục trặc.

Ngoài ra, các yếu tố như giá cả hàng hóa, giá xăng dầu đi lên nên có thể một số ngân hàng dự báo lãi suất trong tương lai sẽ nóng lên. Thế nên thời điểm này, không ít ngân hàng tăng thêm hoặc duy trì lãi suất tiền gửi ở mức cao để đón đầu xu hướng thị trường trong thời gian tới.