HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một ngân hàng đưa lãi suất vay mua nhà lên gần 14%/năm

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Nhiều người có nhu cầu vay mua nhà bất ngờ khi lãi suất cho vay bất động sản tăng nhanh gần đây.

Trong thông báo mới nhất gửi tới khách hàng, một chi nhánh của Vietcombank cho biết lãi suất vay mua căn hộ, nhà phố đã có giấy chứng nhận hoặc hợp đồng mua bán và tái tài trợ khoản vay (mua nợ) tại khu vực TPHCM, thấp nhất từ 9,6%/năm. 

TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, lãi suất vay cố định 6 tháng là 9,6%/năm và tăng dần theo từng kỳ hạn vay. Mức lãi suất cao nhất nếu khách vay cố định 24 tháng đầu lên tới 13,9%/năm. 

Một cán bộ tín dụng của Vietcombank ở TPHCM thông tin, chi nhánh cô cũng vừa nhận được thông báo tăng lãi suất như trên và đang phải thông báo cho khách hàng có nhu cầu vay về việc điều chỉnh lãi suất.

Chị Hoàng Tiên (ngụ TPHCM) cho biết chị đang có nhu cầu vay khoảng 3 tỉ đồng để mua căn hộ chung cư ở phường An Khánh, TPHCM. Khoảng đầu tháng 12-2025, chị có hỏi một chi nhánh Vietcombank thì được thông báo lãi suất vay ưu đãi cố định trong 18 tháng đầu, cao nhất cũng chỉ 8,3%/năm.

"Với diễn biến lãi vay mua nhà tăng nhanh như hiện tại, tôi đang cân nhắc lại phương án vay mua căn hộ chung cư để đầu tư. Vì sợ lãi suất thả nổi sau ưu đãi sẽ cao hơn nữa, ảnh hưởng tới phương án tài chính ban đầu" – chị Tiên băn khoăn.

- Ảnh 2.

Lãi suất cho vay mua nhà tăng nhanh từ cuối năm ngoái tới nay

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, không chỉ Vietcombank, nhiều ngân hàng khác cũng tăng lãi suất cho vay mua bất động sản lên đáng kể.

Tại BIDV, trong biểu lãi suất cho vay bất động sản mới nhất được áp dụng, ngân hàng này cũng tăng lãi suất cho vay các nhu cầu nhà ở tối thiểu là 9,7%/năm trong 6 tháng đầu; tối thiểu 10,1%/năm trong 12 tháng đầu và lãi suất lên tới 13,5%/năm trong 18 tháng đầu.

Không chỉ các khoản vay mua nhà mới, nhiều khoản vay cũ cũng được khách hàng phản ánh bị tăng lãi suất. Anh Thanh Hoàng (ngụ TPHCM) cho biết khoản vay mua căn hộ chung cư của anh tại một ngân hàng thương mại quốc doanh vừa tăng từ 9% lên 9,9%/năm - sau khoảng 1 năm không đổi. 

Một số ngân hàng cũng đã dừng gói cho vay ưu đãi mua nhà với người trẻ hoặc người dưới 35 tuổi; trong khi một số ngân hàng khác vẫn duy trì dù có điều chỉnh tăng lãi suất.

- Ảnh 3.

Thông báo của một ngân hàng về việc điều chỉnh tăng lãi suất cho vay mua nhà

Tại ACB, lãi suất cho vay mua nhà ở đang được ngân hàng áp dụng là 8,3%/năm ưu đãi trong 12 tháng đầu và 8,8%/năm ưu đãi trong 24 tháng đầu. Nếu khách vay mua nhà dự án qua các đối tác liên kết với ACB, lãi suất sẽ giảm thêm 0,5 điểm %. Theo đại diện ACB, đây có thể nói là mức lãi suất cạnh tranh nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh ngân hàng vẫn ưu tiên khách hàng cá nhân, nhất là người vay mua nhà để ở.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại nhìn nhận lãi suất cho vay tăng là khó tránh trong bối cảnh lãi suất huy động đã tạo mặt bằng mới từ cuối năm ngoái tới nay.

Tại nhiều ngân hàng, lãi suất huy động hiện đã vượt 7%/năm. Vì vậy, lãi suất cho vay khó tránh việc tăng theo, nhất là lĩnh vực bất động sản đang được yêu cầu kiểm soát để dòng vốn tín dụng ưu tiên cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên khác.


Tin liên quan

Lãi suất tăng, mua nhà cuối năm cần lưu ý gì?

Lãi suất tăng, mua nhà cuối năm cần lưu ý gì?

(NLĐO)- Cuối năm, cận Tết thường được xem là giai đoạn sôi động nhất của thị trường bất động sản.

Những ngân hàng nào đang có lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường?

(NLĐO) – Lãi suất huy động tăng tiếp, khách có thể gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại không ít ngân hàng với mức từ 7-8%/năm.

Lãi suất gửi tiết kiệm vẫn tiếp tục tăng

(NLĐO) – Dư địa giảm lãi suất không còn nhiều trong năm 2026 nhưng các ngân hàng vẫn đang nỗ lực để giảm lãi vay, đồng hành cùng doanh nghiệp.

bất động sản ngân hàng thương mại ngân hàng lãi suất cho vay mua nhà Lãi suất cho vay mua nhà vay mua nhà ở
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo