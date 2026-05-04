HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lãi suất vay mua nhà dự báo sẽ tiếp tục tăng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Lãi suất vay mua nhà bình quân năm 2026 sẽ cao hơn 3-4 điểm % so với cùng kỳ do lãi suất huy động tăng và tín dụng bất động sản thắt chặt.

Đây là dự báo của Công ty CP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) trong báo cáo cập nhật triển vọng ngành bất động sản nhà ở năm 2026 vừa công bố, ngày 4-5. 

TIN LIÊN QUAN

Theo VIS Rating, nguồn cung mới gia tăng, trong khi lãi suất tăng mạnh và mặt bằng giá bất động sản cao sẽ tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu mua nhà. Tỉ lệ hấp thụ căn hộ giảm xuống 95% trong năm 2025 phản ánh tâm lý người mua thận trọng hơn trong bối cảnh giá căn hộ ở mức cao và tiếp tục tăng. Giá căn hộ tại TPHCM và Hà Nội đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Nguồn cung mới tại Hà Nội và TPHCM dự kiến duy trì ở mức cao trong năm 2026, chủ yếu từ các dự án cao cấp, đại dự án trung - cao cấp tại khu vực vùng ven, cùng với nhà ở xã hội và nhà ở giá phù hợp.

Đáng chú ý, lãi suất vay mua nhà bình quân 2026 được dự báo sẽ cao hơn 3-4 điểm % so với cùng kỳ do lãi suất huy động tăng và tín dụng bất động sản thắt chặt. Giá bán và số lượng giao dịch dự kiến sẽ giảm trong nay, từ đó thúc đẩy các chủ đầu tư chuyển hướng sang phân khúc giá thấp hơn.

Lãi suất vay mua nhà 2026 tiếp tục tăng do tín dụng bất động sản thắt chặt - Ảnh 2.

Lãi suất cho vay mua nhà được dự báo sẽ tăng tiếp trong năm nay

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau cuộc họp ngày 9-4, do Thống đốc chủ trì, đến nay đã có 42 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết, với mức điều chỉnh giảm khoảng 0,1-0,5 điểm %/năm, chủ yếu với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Dù vậy, mặt bằng lãi suất huy động được dự báo sẽ khó giảm sâu do áp lực từ huy động vốn đầu vào và nhu cầu tín dụng vẫn cao.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều ngân hàng tiếp tục cho vay mua nhà với các mức lãi suất khác nhau.

Nhân viên tín dụng Vietcombank thông tin, từ tháng 5-2026, ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay mua/xây sửa nhà ở với gói lãi suất cố định 6 tháng đầu là 9,6%/năm; gói cố định 12 tháng đầu lãi suất là 10,5%/năm. Hết thời gian ưu đãi cố định, lãi suất thả nổi sẽ được tính bằng lãi suất gửi tiết kiệm 24 tháng cộng biên độ 3,3% nhưng không thấp hơn sàn cho vay cùng kỳ hạn của sản phẩm theo từng thời kỳ.

Một số ngân hàng khác như tại Ngân hàng Quân đội (MB) đang triển khai nhiều gói tín dụng với lãi suất phổ biến từ 9,5%/năm với cơ chế thanh toán linh hoạt.

Cụ thể, ở mảng khách hàng cá nhân, MB triển khai gói tín dụng cho khách hàng cao cấp với hạn mức vay mua bất động sản lên tới 200 tỉ đồng. Các sản phẩm vay tiêu dùng và thấu chi có tài sản bảo đảm cũng được nâng lên tối đa 10 tỉ đồng. Đối với nhóm khách hàng ưu tiên, hạn mức vay mua nhà đất tại MB lên tới 50 tỉ đồng, cùng hạn mức thấu chi tiêu dùng có tài sản bảo đảm 5 tỉ đồng.

Lãi suất vay mua nhà 2026 tiếp tục tăng do tín dụng bất động sản thắt chặt - Ảnh 3.

Nguồn: VIS Rating


Tin liên quan

Dự báo mới nhất về lãi suất gửi tiết kiệm sau lễ 30-4

Dự báo mới nhất về lãi suất gửi tiết kiệm sau lễ 30-4

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm đồng loạt hạ sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước nhưng khó giảm mạnh do áp lực huy động vốn còn cao.

Một ngân hàng lớn vừa giảm lãi suất cho vay mua nhà

(NLĐO) – Chiều 24-4, Ngân hàng Quân đội (MB) cho biết vừa triển khai nhiều gói tín dụng với lãi suất cạnh tranh, phù hợp từng phân khúc khách hàng

Kiến nghị cho doanh nghiệp được vay vàng trong dân với lãi suất thỏa thuận

(NLĐO) – VGTA kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy định cụ thể về cơ chế huy động và mua bán vàng trong dân làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất

ngân hàng ngân hàng nhà nước lãi suất cho vay lãi suất lãi suất huy động lãi suất ngân hàng vis rating
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo