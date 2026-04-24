Một ngân hàng lớn vừa giảm lãi suất cho vay mua nhà

Cụ thể, ở mảng khách hàng cá nhân, MB triển khai gói tín dụng cho khách hàng cao cấp với hạn mức vay mua bất động sản lên tới 200 tỉ đồng. Các sản phẩm vay tiêu dùng và thấu chi có tài sản bảo đảm cũng được nâng lên tối đa 10 tỉ đồng.

Đối với nhóm khách hàng ưu tiên, hạn mức vay mua nhà đất lên tới 50 tỉ đồng, cùng hạn mức thấu chi tiêu dùng có tài sản bảo đảm 5 tỉ đồng.

Lãi suất phổ biến của các gói vay này là từ 9,5%/năm (kỳ hạn 12 tháng), với cơ chế thanh toán linh hoạt, cho phép khách hàng chủ động lựa chọn thời gian và lộ trình ưu đãi phù hợp với năng lực tài chính.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng đang triển khai 2 gói tín dụng ưu đãi với tổng quy mô 4.800 tỉ đồng dành cho khách hàng cá nhân. Các gói này tập trung cho vay mua bất động sản và vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, với lãi suất từ 10%/năm.

KienlongBank áp dụng lãi suất vay mua, nhận chuyển nhượng, xây dựng và sửa chữa bất động sản từ 10,9%/năm, cố định trong 6 tháng đầu.

Trong khi đó, HDBank đưa ra mức lãi suất vay mua nhà 9,1%/năm (cố định 12 tháng) và 9,8%/năm (cố định 24 tháng). Đối với các khoản vay tiêu dùng hoặc sửa chữa nhà, lãi suất dao động từ 9,1% đến 10,8%/năm, tùy thời gian cố định 6-24 tháng.

Việc nhiều ngân hàng đồng loạt tung gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho thấy xu hướng hỗ trợ thị trường và kích cầu tiêu dùng, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản – nơi nhu cầu vay mua nhà ở thực vẫn ở mức cao.

Theo ghi nhận, gần 2 tuần sau cuộc họp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chủ trì, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy đã có 30 ngân hàng giảm lãi suất huy động và cho vay. Mức giảm lãi suất tiền gửi phổ biến từ 0,1-0,5 điểm %, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Một số ngân hàng điều chỉnh đồng thời cả lãi suất huy động và cho vay.