Lãi suất vay mua nhà mới nhất sau khi hàng loạt ngân hàng điều chỉnh giảm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lãi suất vay mua nhà mới nhất sau khi hàng loạt ngân hàng điều chỉnh giảm

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm giảm nhanh sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất vay mua nhà được nhiều người ngóng hạ nhiệt

Hơn 1 tuần sau cuộc họp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển khai công tác ngân hàng, hàng loạt ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. 

TIN LIÊN QUAN

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến nay, đã có hàng loạt ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi và cho vay, trong đó mức giảm lãi suất tiền gửi niêm yết khoảng 0,1-0,5 điểm %, chủ yếu là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Một số ngân hàng công bố giảm cả lãi suất huy động và cho vay.

Sau thông tin lãi suất hạ nhiệt, nhiều người có nhu cầu vay mua nhà rục rịch liên hệ ngân hàng trở lại để hỏi về các gói tín dụng, chương trình ưu đãi vay mua nhà.

Trao đổi với phóng viên, anh Hoàng Quang (ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) cho hay đã liên hệ vài cán bộ tín dụng quen biết ở một số ngân hàng để hỏi về lãi suất vay mua nhà. Tuy nhiên, một số cán bộ tín dụng nói rằng lãi suất tiền gửi đã giảm nhưng lãi suất cho vay phải chờ thêm.

"Tôi đang có nhu cầu mua căn hộ chung cư giá khoảng 5-6 tỉ đồng, nhu cầu vay vốn khoảng 3 tỉ đồng. Nếu lãi suất vay bình quân tầm 10%-11%/năm, tài chính của gia đình có thể trả được nhưng mức 13%-14%/năm thì tôi không dám vay" – anh Quang kể.

Lãi suất vay mua nhà 2026 giảm mạnh sau điều chỉnh của ngân hàng , cơ hội cho người vay

Lãi suất cho vay mua nhà được kỳ vọng giảm sau khi mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn dài hạ nhiệt

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy lãi suất vay mua nhà TPBank đang áp dụng thấp nhất là 9,8%/năm cố định trong 6 tháng đầu, biên độ tính lãi sau thời gian thả nổi là 3,3%. Phí phạt trả nợ trước hạn là 3% trong năm đầu và giảm dần sau đó. Các mức lãi suất vay mua nhà tiếp theo là 10,8% và 12,8% (cố định trong 12 tháng đầu hoặc 18 tháng đầu).

Tại BVBank, ngân hàng này cho biết đang tiếp tục triển khai 2 gói tín dụng ưu đãi quy mô 4.800 tỉ đồng dành cho khách hàng cá nhân trên toàn hệ thống.

Trong đó, có gói cho vay mua bất động sản và vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, góp phần hỗ trợ nhu cầu an cư và tiêu dùng chính đáng của khách hàng. Người vay có thể lựa chọn thời gian ưu đãi và mức lãi suất ưu đãi từ 10%/năm theo nhu cầu.

KienlongBank đang áp dụng lãi suất cho vay mua, nhận chuyển nhượng, xây, sửa bất động sản với lãi suất cố định ban đầu từ 10,9%/năm trong 6 tháng đầu. Mức lãi suất này đã giảm 1 điểm % so với trước đó, sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng thương mại.

Trong khi đó, HDBank đang cho vay mua nhà lãi suất cố định 12 tháng là 9,1%/năm và cố định 24 tháng là 9,8%/năm. Nếu khách vay tiêu dùng/sửa chữa nhà, lãi suất từ 9,1% tới 10,8%/năm tùy thời gian cố định 6-24 tháng đầu…

Liên quan đến chính sách kiểm soát tín dụng bất động sản và những lo ngại dòng vốn vào lĩnh vực này có thể ảnh hưởng tới người vay mua nhà, ông Nguyễn Lê Nam - Giám đốc Khối khách hàng cá nhân ACB, cho rằng Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo kiểm soát cho vay trong lĩnh vực bất động sản không đồng nghĩa không cho vay, mà cho vay vào đúng chỗ, đúng đối tượng, bảo đảm nhu cầu thật được đáp ứng.

Theo ông Nam, lãi suất thời gian vừa qua có điều chỉnh tăng nhưng không phải cứ tăng là ngân hàng lời cao. Bản thân các ngân hàng thương mại như ACB cũng không muốn tăng lãi suất quá cao vì nếu người vay chấp nhận lãi cao thì nghĩa là rủi ro cũng cao, ảnh hưởng gián tiếp tới hoạt động của các ngân hàng. 

Từ đầu tháng 4 đến nay, thực hiện theo chỉ đạo của NHNN, lãi suất cũng đang có dấu hiệu điều chỉnh giảm. Một số ngân hàng đã giảm từ 0,5 – 1 điểm %.

"Với đối tượng người vay vốn là những nhà đầu tư, người mua nhà cuối cùng, ACB xác định những cá nhân, tổ chức thực sự có nhu cầu vay vốn để mua nhà ở, không phải đầu cơ thì cần điều chỉnh cơ chế, chính sách, nhất là quy trình để có từng giải pháp riêng cho từng nhóm đối tượng" – ông Nam nói.


Tin liên quan

Bao nhiêu ngân hàng giảm lãi suất sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước?

(NLĐO)- Đã có khoảng 26 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết 0,1-0,5%/năm, qua đó tạo cơ sở để tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Sếp ngân hàng nêu dự báo về lãi suất sau động thái của loạt ngân hàng

(NLĐO) – Lãi suất huy động được dự báo có thể ổn định trở lại quanh mốc 7%/năm tạo cơ sở để các ngân hàng hạ mặt bằng lãi suất cho vay.

Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất

Tính tới cuối ngày 10-4, hàng chục ngân hàng thương mại đã công bố giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay

ngân hàng ngân hàng nhà nước lãi suất lãi suất vay mua nhà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo