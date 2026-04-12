Sếp ngân hàng nêu dự báo về lãi suất sau động thái của loạt ngân hàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sếp ngân hàng nêu dự báo về lãi suất sau động thái của loạt ngân hàng

Thái Phương

(NLĐO) – Lãi suất huy động được dự báo có thể ổn định trở lại quanh mốc 7%/năm tạo cơ sở để các ngân hàng hạ mặt bằng lãi suất cho vay.

Ngày 12-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, thêm nhiều ngân hàng thương mại nhập cuộc điều chỉnh giảm lãi suất cả huy động và cho vay. 

Cụ thể, Agribank công bố giảm mạnh lãi suất huy động 0,5 điểm % kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đối với khách hàng cá nhân, hiệu lực từ 13-4-2026. 

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Agribank là 6%/năm kỳ hạn 24 tháng; 5,9% kỳ hạn từ 12-18 tháng. 

Không chỉ giảm lãi suất huy động, Agribank cũng công bố giảm lãi suất cho vay ở mức 0,5 điểm %. 

Theo đại diện ngân hàng, việc giảm đồng thời cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay nhằm chi phí vốn với khách hàng trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm động lực để phục hồi, tăng trưởng.

Nam A Bank cũng vừa công bố giảm cả lãi suất huy động và cho vay. Ngay sau cuộc họp triển khai công tác ngành ngân hàng do Thống đốc Phạm Đức Ấn chủ trì, Nam A Bank đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động lên đến 0,5 điểm % đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. 

Ở chiều ngược lại, mức giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân có biên độ đến 3 điểm % so với mức hiện hành.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Nam A Bank là 6,3%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 12-36 tháng.

Dự báo lãi suất huy động ổn định quanh mốc 7 % trong năm 2026 - Ảnh 1.

Thêm nhiều ngân hàng công bố giảm cả lãi suất huy động và cho vay

Tương tự, ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank, cho biết ngân hàng đã chủ động triển khai điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn trên 6 tháng với mức giảm từ 0,5 tới 1 điểm %.

Đối với các kỳ hạn ngắn, dù mặt bằng lãi suất hiện đã ở mức thấp (trần 4,75%), TPBank vẫn tiếp tục giảm thêm 0,2 điểm %. TPBank cam kết sẽ điều chỉnh kịp thời lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Dự báo về lãi suất sắp tới, CEO của TPBank cho rằng mức lãi suất huy động sẽ bình ổn trở lại quanh mốc 7%/năm, tạo cơ sở hợp lý để các ngân hàng có thể hạ mặt bằng lãi suất cho vay đầu ra.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng đã phát đi thông điệp sẽ tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất cơ bản và không bơm thêm tiền ra trên thị trường mở. Từ đó tạo kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ bớt biến động và từng bước ổn định, hạ nhiệt bền vững hơn.

Theo thống kê sơ bộ, vài ngày sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng thương mại triển khai nhiệm vụ, đã có một loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động, một số khác giảm cả lãi suất huy động và cho vay như Agribank, Nam A Bank, SACOMBANK, LPBank, Vietcombank, BVBank, ABBank, VPBank, TPBank, SeABank…

Ông Nguyễn Dương Công Nguyên, chuyên gia phân tích ngành, Công ty chứng khoán Mirae Asset (MAS), cho rằng việc các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất nhằm ổn định mặt bằng chung chứ không phải nới lỏng hơn.

Theo thực tế, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì lãi suất điều hành ở vùng thấp và điều tiết thanh khoản phù hợp theo từng giai đoạn. Diễn biến gia tăng lãi suất vừa qua đã được dự báo từ trước, tuy nhiên mức độ và tốc độ gia tăng có phần nhanh.

"Việc tăng lãi suất nhanh cũng chưa thể giải quyết được ngay vấn đề tăng trưởng mất cân đối giữa tín dụng và huy động, nên hạn chế chạy đua lãi suất là hợp lý.

Hiện tại, dù lãi suất chưa được kỳ vọng đã tạo đỉnh nhưng cũng sẽ không tăng thêm quá mạnh nếu cân đối giữa các yếu tố như lạm phát, tỉ giá, cung tiền" – ông Nguyên dự báo.

Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất

ngân hàng ngân hàng nhà nước lãi suất cho vay lãi suất ngân hàng lãi suất gửi tiết kiệm Agribank Nam A Bank lãi suất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo