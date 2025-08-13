Lại thêm người ở TP HCM mất liên lạc, chưa biết đi đâu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Lại thêm người ở TP HCM mất liên lạc, chưa biết đi đâu

Đông Hoa

(NLĐO) - Người đàn ông bắt xe ôm công nghệ rời đi từ ngày 28-7, đến nay không liên lạc được.

Ngày 13-8, Công an phường Bình Tiên (TP HCM) thông tin đang tìm Huỳnh Quốc Khánh (35 tuổi, ở trọ phường Bình Tiên) do mất liên lạc.

Huỳnh Quốc Khánh mất liên lạc tại TP HCM: Tìm kiếm người mất tích - Ảnh 1.

Anh Huỳnh Quốc Khánh.

Theo công an, bà Trần Thị Vui (57 tuổi, quê TP Cần Thơ) đến Công an phường Bình Tiên cho biết con trai bà là Khánh rời khỏi phòng trọ từ ngày 28-7 và không liên lạc. Trước đó, con bà ở TP HCM phụ buôn bán cùng người quen.

Trích xuất camera, ghi nhận chiều 28-7, sau khi tan ca làm, anh Khánh đón xe ôm công nghệ rồi rời đi. Dù gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không được.

Công an phường Bình Tiên tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ, phát thông báo đến Công an 168 xã, phường, đặc khu cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM (PC02) để phối hợp tìm kiếm.

Người mất liên lạc cao khoảng 1,70m, nặng khoảng 70kg, tóc đen ngắn, dáng người đậm. Lúc đi, anh Khánh mặc áo thun màu xanh, quần jeans dài màu xanh và không mang theo hành lý.

Ai biết thông tin về anh Khánh thì liên hệ Công an phường Bình Tiên qua số điện thoại 02839671001, hoặc gọi cho bà Vui (số điện thoại: 0357897363) để phối hợp xử lý.

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin một nhân viên nhà sách Nhã Nam bị mất liên lạc. 

Tuy nhiên, khi vào cuộc, công an tìm thấy nhân viên này ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), lý do tới Đà Lạt là bị áp lực nợ nần và công việc, muốn tìm nơi yên tĩnh để thư giãn.

Tin liên quan

Chế tài với 3 thanh niên diễn "cảnh nóng" trên xe Mercedes màu đỏ

Chế tài với 3 thanh niên diễn "cảnh nóng" trên xe Mercedes màu đỏ

(NLĐO) - Luật sư nhìn nhận hành vi của 3 thanh niên là sự bất chấp để câu view, câu like, cần xử lý nghiêm khắc, kể cả xem xét hình sự.

Đã rõ "địa chỉ" 10 người mặc áo cam vượt đèn đỏ ở TP HCM

(NLĐO) - 10 người vượt đèn đỏ giao lộ ở TP HCM là nhân viên Công ty TNHH Du lịch Mạo hiểm Ride of Your Life.

TP Thủ Đức: Nam sinh viên bỏ lại xe máy ở vườn chuối rồi mất liên lạc

(NLĐO) - Nam sinh viên bỏ lại xe máy ở vườn chuối rồi rời đi lúc rạng sáng. Cơ quan công an đang tìm kiếm người này.

mất liên lạc mất tích
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo