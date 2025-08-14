HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện

Thái Phương

Nhiều ngân hàng và doanh nghiệp đã chủ động triển khai các gói hỗ trợ để khuyến khích người dân, tài xế chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện

Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) vừa gửi báo cáo tới UBND thành phố, tổng hợp ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong hệ sinh thái xe điện. Theo đó, hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự ủng hộ đối với mục tiêu và tính cấp thiết của việc kiểm soát khí thải, chuyển đổi phương tiện tại TP HCM.

Đẩy nhanh đề án hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện 

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia cũng đề xuất thành phố đầu tư các khu sạc tập trung sử dụng năng lượng tái tạo nhằm bảo đảm tính bền vững của quá trình chuyển đổi.

TIN LIÊN QUAN

Nhóm các công ty vận hành nền tảng đề xuất lộ trình khuyến khích tự nguyện kéo dài tối thiểu 5 năm trước khi áp dụng biện pháp hành chính. Trong khi đó, các nhà sản xuất và kinh doanh xe điện kiến nghị miễn thuế thuê đất cho cả đất công và tư nhân dùng xây dựng trạm sạc, đồng thời ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phương tiện và hạ tầng sạc để yên tâm đầu tư.

Tổng hợp các kiến nghị, HIDS đề xuất Sở Xây dựng TP HCM phối hợp các đơn vị đẩy nhanh thực hiện các đề án đã được thông qua, đặc biệt ở giai đoạn đầu tập trung vào việc thay thế xe buýt công cộng bằng xe điện và phương tiện năng lượng xanh.

Theo kế hoạch, HIDS sẽ trình UBND thành phố đề án chuyển đổi phương tiện trong tháng 9-2025. Đề án này kêu gọi doanh nghiệp tham gia 7 nhóm nội dung, từ giảm giá bán xe, thu mua xe cũ đổi xe mới, cung cấp gói vay trả góp lãi suất ưu đãi, đầu tư hạ tầng sạc và đổi pin, phát triển sản phẩm - dịch vụ hỗ trợ, đến xây dựng nhà máy tái chế pin và đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái xe điện. HIDS cũng sẽ triển khai khảo sát nhanh, lấy ý kiến tài xế về khó khăn, thách thức khi chuyển đổi, từ đó hoàn thiện báo cáo trình UBND TP HCM.

Đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện - Ảnh 1.

Nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tăng cao khi Chính phủ và các địa phương đẩy mạnh lộ trình xanh hóa giao thông. Ảnh: PHƯƠNG NGÂN

Nhiều ngân hàng nhập cuộc

Trong khi đó, các ngân hàng đã chính thức tham gia lộ trình chuyển đổi xe điện với những gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người mua xe. Cụ thể, Ngân hàng Shinhan Việt Nam vừa triển khai chương trình vay mua ô tô điện với lãi suất chỉ từ 6,9%/năm, cố định trong 3 năm đầu, áp dụng cho cả khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Khách hàng có thể vay tới 80% giá trị xe, thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh, linh hoạt về thời hạn và thời điểm giải ngân. Chương trình này áp dụng cho tất cả mẫu xe điện phân phối chính hãng tại Việt Nam, kéo dài đến hết năm 2025.

Tương tự, Sacombank hợp tác với VinFast cung cấp gói vay ưu đãi mua ô tô điện với lãi suất từ 7,5%/năm trong 12 tháng đầu hoặc 8%/năm trong 24 tháng đầu. Người mua có thể vay tới 80% giá trị xe, thời hạn vay lên tới 8 năm và được VinFast hỗ trợ thêm 3%-4% lãi suất, giúp giảm chi phí tài chính giai đoạn đầu. Đại diện Sacombank khẳng định đây là bước đi chiến lược, vừa mở rộng sản phẩm tài chính vừa thể hiện cam kết đồng hành với Chính phủ trong mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Vingroup cũng tung ra loạt chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi sang xe điện. Tập đoàn này hợp tác với VPBank, Techcombank, BIDV và nhiều ngân hàng khác cung cấp gói vay trả góp lãi suất ưu đãi cho khách hàng mua ô tô điện VinFast. Người mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân được hỗ trợ 3% lãi suất/năm trong 3 năm, trong khi khách hàng mua xe để vận hành trên nền tảng Xanh SM Platform được hỗ trợ 4%/năm. Ngoài ra, Vingroup phối hợp với Shinhan Finance và Lotte Finance triển khai giải pháp sở hữu xe máy điện VinFast với vốn đối ứng từ 0 đồng, áp dụng cho người dân có hộ khẩu hoặc tạm trú tại TP Hà Nội.

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, việc ngân hàng và doanh nghiệp sản xuất xe điện hợp tác đưa ra các gói tín dụng ưu đãi là một bước đi hợp lý. Ông cho rằng vay mua xe điện là khoản vay tiêu dùng giá trị không quá cao nên lãi suất ưu đãi trong vài năm đầu sẽ giúp người dân và tài xế dễ dàng chuyển đổi. "Chu kỳ vay mua xe điện ngắn hơn vay mua nhà, lại phù hợp chủ trương của Chính phủ, nên nếu có nhu cầu, người dân hoàn toàn có thể cân nhắc vay ngân hàng để mua xe" - ông Hiển nhận định. 


Tin liên quan

Doanh nghiệp nêu đề xuất xử lý xe xăng sau khi chuyển đổi xe điện

Doanh nghiệp nêu đề xuất xử lý xe xăng sau khi chuyển đổi xe điện

(NLĐO) - Thu mua xe máy xăng cũ chỉ nên áp dụng chính sách này khi TP HCM có một trung tâm chuyên xử lý và tái chế xe máy cũ

Chi phí mua xe, trạm sạc là lo ngại của tài xế, người dân khi chuyển sang xe điện

(NLĐO) - Đó là rào cản, thách thức cần được xem xét, giải quyết nhằm bảo đảm tính khả thi và bền vững đối với chương trình chuyển đổi xanh của TP HCM,

Người dân, tài xế ở TP HCM chuyển đổi sang xe điện sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ

(NLĐO) – Các doanh nghiệp sản xuất, đơn vị phát triển hạ tầng đổi pin, nền tảng gọi xe, ngân hàng được kêu gọi hỗ trợ người dân, tài xế chuyển đổi sang xe điện…

gói hỗ trợ Năng lượng tái tạo năng lượng xanh xe điện xe máy điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo