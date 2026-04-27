Pháp luật

Lại xảy ra cướp tài sản tại cổng của Tân Huê Viên

CA LINH

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ tiếp tục bắt thêm nhiều đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra tại Công ty Tân Huê Viên.

Ngày 27-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra tại cổng sau Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên (Công ty Tân Huê Viên) ở xã An Ninh, đến nay công an đã bắt và khởi tố 10 đối tượng.

CLIP: Công an TP Cần Thơ khởi tố 10 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại cổng sau Công ty Tân Huê Viên. Nguồn: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ

Theo đó, vào ngày 8-3, Công an xã An Ninh phối hợp cùng người dân và lực lượng bảo vệ tại Công ty Tân Huê Viên bắt quả tang đối tượng Cao Văn Phước (SN 1956; ngụ TP Cần Thơ) có hành vi dàn cảnh cùng đồng bọn để cướp giật tài sản.

Sau đó, đối tượng Phước đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can và tạm giam.

Nhận thấy còn nhiều đối tượng đồng phạm tham gia trong vụ cướp giật tài sản, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại trong vụ án.

Khởi tố 10 đối tượng trong vụ cướp tài sản tại Công ty Tân Huê Viên năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Cao Văn Phước bị công an và người dân vây bắt vào ngày 8-3

Đến nay, công an đã khởi tố thêm 9 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng. Các đối tượng này ngụ tại TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Khởi tố 10 đối tượng trong vụ cướp tài sản tại Công ty Tân Huê Viên năm 2026 - Ảnh 2.

Vi Thị Giàu là đối tượng cầm đầu nhóm cướp giật tài sản

Khởi tố 10 đối tượng trong vụ cướp tài sản tại Công ty Tân Huê Viên năm 2026 - Ảnh 3.

Các đối tượng trong vụ cướp giật tài sản sa lưới

Ngoài ra, liên quan đến vụ án cướp giật tài sản tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 27 bị can, đang truy tìm 7 bị can.

Công an đang truy tìm 7 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

(NLĐO) - Công an Cần Thơ xác định băng nhóm cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp hoạt động có tổ chức, gây chen lấn và nhanh tay chiếm đoạt tài sản của du khách.

CLIP: Công an TP Cần Thơ thông tin về vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

(NLĐO) – Công an đang tiếp tục thông báo truy tìm 7 đối tượng liên quan, cũng như mở rộng điều tra vụ án cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

Vụ cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp ở Cần Thơ: Khởi tố tổng cộng 27 đối tượng

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam thêm 7 đối tượng trong vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp.

cướp giật tài sản Cần Thơ Tân Huê Viên Liên Hoa Bảo Tháp
