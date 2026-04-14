CLIP: Công an TP Cần Thơ thông tin về vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

CLIP: Công an TP Cần Thơ thông tin về vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) – Công an đang tiếp tục thông báo truy tìm 7 đối tượng liên quan, cũng như mở rộng điều tra vụ án cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

Ngày 14-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài quý I/2026. 

Thượng tá Âu Sơn Vũ, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Cần Thơ, cho biết liên quan vụ cướp giật tài sản tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp (xã An Ninh), công an đã khởi tố 27/34 đối tượng về tội "Cướp giật tài sản".

Cơ quan công an cũng áp dụng biện pháp bắt tạm giam cũng như có biện pháp ngăn chặn khác. Hiện tại, 7 đối tượng đang bị truy tìm, ngụ tại Đồng Tháp, An Giang và TP Cần Thơ.

Thượng tá Âu Sơn Vũ -Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi họp báo

"Các đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp, có sự phân công vị trí, vai trò. Các đối tượng tìm hiểu trên báo, đài những nơi nào tổ chức lễ hội thì tiến hành các hoạt động cướp giật. Lực lượng công an đang tiếp tục thông báo để truy tìm cũng như mở rộng điều tra vụ án" – thượng tá Âu Sơn Vũ thông tin.

Thượng tá Âu Sơn Vũ đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi đến những khu vực lễ hội, vui chơi đông người; hạn chế đeo các loại nữ trang, tài sản quý giá, tránh để đối tượng xấu lợi dụng cướp giật.

CLIP: Công an TP Cần Thơ thông tin vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 1.

Thượng tá Âu Sơn Vũ trả lời tại buổi họp báo

CLIP: Công an TP Cần Thơ thông tin vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 2.

Các đối tượng trong băng nhóm cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp đã bị bắt

Ngoài ra, công an cũng kêu gọi các đối tượng còn lại sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ chuyển biến ra sao?

Cũng tại cuộc họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Trả lời câu hỏi này, ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết đây là một trong những dự án người dân rất quan tâm nhưng gặp khó khăn.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ chuyển biến ra sao? - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, phát biểu tại họp báo

Được sự chỉ đạo của Thủ tướng cũng như Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, Sở Y tế đã hoàn thành các thủ tục tái khởi động dự án. Trong đó, ký các phụ lục thay đổi về tiến độ, thời gian và kế hoạch công việc thực hiện để đảm bảo lộ trình đến cuối năm 2026 hoàn thành.

"Trong quá trình thực hiện thủ tục, liên danh nhà thầu đã tiến hành một số hạng mục như: xây dựng hàng rào xung quanh bệnh viện, sơn bên ngoài cũng như phần bên trong các khối nhà A, B, C, D.; chống thấm và vệ sinh lại một số mặt sàn để chuẩn bị những bước tiếp theo" – ông Dũng cho hay.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.700 tỉ đồng (gồm nguồn vốn ODA và vốn đối ứng trong nước), quy mô 500 giường.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ chuyển biến ra sao? - Ảnh 2.

Các công nhân sơn lại phần bên ngoài khối nhà

Dự án khởi công tháng 10-2017, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. Đến năm 2022, dự án tạm dừng thi công khi đạt 82% khối lượng xây dựng, hơn 16% phần cung cấp và lắp đặt thiết bị. Vừa qua, dự án được điều chình tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó hơn 1.500 tỉ đồng dành cho trang thiết bị y tế.

Vào tháng 10-2025, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sớm ra quyết định kết thúc thực hiện dự án bằng vốn ODA và chuyển sang hình thức đầu tư công, trong đó có ngân sách trung ương; ủy quyền cho Cần Thơ thực hiện, chậm nhất đến ngày 30-11-2026 phải hoàn thành, từ ngày 1-1-2027 đi vào hoạt động; không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.


Tin liên quan

Diễn biến vụ việc tại Liên Hoa Bảo Tháp

cướp giật tài sản Cần Thơ Liên Hoa Bảo Tháp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo