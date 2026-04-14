CLIP: Công an TP Cần Thơ thông tin về vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ chuyển biến ra sao?

Cũng tại cuộc họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Trả lời câu hỏi này, ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết đây là một trong những dự án người dân rất quan tâm nhưng gặp khó khăn.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, phát biểu tại họp báo

Được sự chỉ đạo của Thủ tướng cũng như Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, Sở Y tế đã hoàn thành các thủ tục tái khởi động dự án. Trong đó, ký các phụ lục thay đổi về tiến độ, thời gian và kế hoạch công việc thực hiện để đảm bảo lộ trình đến cuối năm 2026 hoàn thành.

"Trong quá trình thực hiện thủ tục, liên danh nhà thầu đã tiến hành một số hạng mục như: xây dựng hàng rào xung quanh bệnh viện, sơn bên ngoài cũng như phần bên trong các khối nhà A, B, C, D.; chống thấm và vệ sinh lại một số mặt sàn để chuẩn bị những bước tiếp theo" – ông Dũng cho hay.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 1.700 tỉ đồng (gồm nguồn vốn ODA và vốn đối ứng trong nước), quy mô 500 giường.

Các công nhân sơn lại phần bên ngoài khối nhà

Dự án khởi công tháng 10-2017, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. Đến năm 2022, dự án tạm dừng thi công khi đạt 82% khối lượng xây dựng, hơn 16% phần cung cấp và lắp đặt thiết bị. Vừa qua, dự án được điều chình tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó hơn 1.500 tỉ đồng dành cho trang thiết bị y tế.

Vào tháng 10-2025, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sớm ra quyết định kết thúc thực hiện dự án bằng vốn ODA và chuyển sang hình thức đầu tư công, trong đó có ngân sách trung ương; ủy quyền cho Cần Thơ thực hiện, chậm nhất đến ngày 30-11-2026 phải hoàn thành, từ ngày 1-1-2027 đi vào hoạt động; không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.