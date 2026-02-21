HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lái xe khách 36 chỗ bằng giấy phép hạng D2 trên đường cao tốc, tài xế bị phạt nặng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Ngoài lỗi điều khiển phương tiện không đúng hạng bằng lái, tài xế còn vi phạm quy định về thiết bị ghi nhận hình ảnh và giám sát hành trình

Ngày 21-2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với một tài xế xe khách giường nằm và tạm giữ phương tiện do có nhiều vi phạm.

Trước đó, trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Tổ Cảnh sát giao thông Đội 6 dừng kiểm tra xe khách biển số 78F-001.xx đang lưu thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 lỗi vi phạm. Cụ thể, tài xế chỉ có giấy phép lái xe hạng D2, được phép điều khiển phương tiện đến 29 chỗ (không tính chỗ của người lái), nhưng thực tế điều khiển xe khách 36 chỗ, vi phạm lỗi sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe điều khiển.

- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT niêm phong, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày. Ảnh: DT

Ngoài ra, phương tiện kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên có lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái nhưng thiết bị không hoạt động khi xe tham gia giao thông theo quy định. Đồng thời, xe có gắn thiết bị giám sát hành trình nhưng thiết bị này cũng không hoạt động đúng quy định.

Với các vi phạm trên, tổ công tác đã niêm phong, tạm giữ phương tiện trong 7 ngày và lập biên bản xử phạt đối với tài xế cùng chủ xe.

Theo đó, tài xế bị phạt tổng cộng 24,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện bị phạt 80 triệu đồng. Tổng mức phạt đối với hai trường hợp là 104,5 triệu đồng.

