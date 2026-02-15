HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Xe khách bị phạt nặng vì nhồi nhét khách về quê ăn Tết

Uyên Châu

(NLĐO) - Từ tin báo người dân, lực lượng chức năng xác định xe khách chở 54 người/45 ghế để về quê ăn Tết, vượt 9 người so với số lượng cho phép theo quy định.

Ngày 15-2, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Phú, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ phương tiện xe khách biển số 75B-013.xx, do có hành vi chở quá số người quy định, tổng số tiền xử phạt lên đến 67,5 triệu đồng.

Xe khách chở quá số người quy định

Trước đó, trưa 14-2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin phản ánh của người dân về việc một xe ô tô khách loại 45 ghế chạy tuyến Bến xe Bình Dương (TPHCM) đi Bến xe Quảng Điền (TP Huế) có biểu hiện nhồi nhét hành khách. 

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã khẩn trương triển khai lực lượng trên tuyến để xác minh, kiểm tra phương tiện.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Trạm CSGT Đồng Phú đã dừng kiểm tra xe khách nêu trên. Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác xác định phương tiện chở 54 người/45 ghế, vượt 9 người so với số lượng cho phép theo quy định. 

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế N.T.K. (50 tuổi, ngụ TP Huế) thừa nhận hành vi vi phạm.

Xe khách bị phạt nặng vì nhồi nhét khách về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Chủ xe và tài xế bị phạt gần 70 triệu đồng

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế N.T.K. số tiền 13,5 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện chở quá số người quy định. 

Đồng thời, xử phạt chủ phương tiện là bà N.T.H. số tiền 54 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng còn tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế; tạm giữ giấy đăng ký xe cùng 2 phù hiệu kinh doanh vận tải của chủ phương tiện để tiếp tục xử lý.

Về thăm mẹ, đâm một người tử vong

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Lộc Ninh đang khẩn trương điều tra vụ việc anh Vũ Hoàng Thành (45 tuổi, ngụ xã Lộc Hưng) bị đâm tử vong.

Trước đó, ngày 14-2, Trần Minh Hiếu (39 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh) về nhà mẹ ở thôn Ninh Phước, xã Lộc Ninh.

Trong lúc trò chuyện, Hiếu đã xảy ra mâu thuẫn với anh Vũ Hoàng Thành (ngụ ấp 3, xã Lộc Hưng) dẫn đến đánh nhau.

Sau đó, Hiếu dùng dao đâm anh Thành khiến nạn nhân tử vong.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.


Tin liên quan

3 ngày, 250 xe khách vi phạm tốc độ trên đường cao tốc TPHCM - Vân Phong

3 ngày, 250 xe khách vi phạm tốc độ trên đường cao tốc TPHCM - Vân Phong

(NLĐO) - Trong 3 ngày, Đội 6 đã ghi hình "phạt nguội" 250 xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc từ TPHCM đến Khánh Hoà.

Phát hiện gần 100 xe khách vi phạm tốc độ trên cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang

(NLĐO) - Trong ngày 13-2, lực lượng CSGT đã phạt nguội gần 100 xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang.

Xe khách 45 chỗ "nhồi nhét" 83 người

(NLĐO) - "Nhồi nhét" 83 người trên xe 45 chỗ, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 200 triệu đồng.

