Lái xe máy đi gặp "bạn gái online", thanh niên 18 tuổi bị lạc, nhịn đói 2 ngày

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Lái xe máy đi gặp "bạn gái online", thanh niên 18 tuổi bị lạc, nhịn đói 2 ngày

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Từ tỉnh Tuyên Quang, nam thanh niên 18 tuổi lái xe máy vào phía Nam để gặp "bạn gái online" dẫn đến bị lạc, nhịn đói 2 ngày

Tối 4-12, Công an phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một nam thanh niên 18 tuổi về nhà sau khi điều khiển xe máy từ tỉnh Tuyên Quang vào phía Nam để gặp "bạn gái online".

Trước đó, L.A.H (SN 2007, ngụ xã Mậu Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang) quen một "bạn gái" qua mạng xã hội. Theo chỉ dẫn của "bạn gái online", H. quyết định điều khiển xe máy vào phía Nam để gặp mặt. 

Lái xe máy đi gặp "bạn gái online", thanh niên 18 tuổi bị lạc, nhịn đói 2 ngày - Ảnh 1.

Công an phường Nam Đông Hà hỗ trợ kinh phí, liên hệ phương tiện để nam thanh niên đi gặp "bạn gái online" về nhà. Ảnh: Công an phường Nam Đông Hà

Trên đường đi, H. hết tiền và đã phải nhịn đói suốt 2 ngày. Khi đang bị lạc tại khu vực khu phố Lai Phước (phường Nam Đông Hà), H. được cảnh sát khu vực phát hiện vì thấy có dấu hiệu bất thường.

Theo Công an phường Nam Đông Hà, qua liên hệ, gia đình cho biết H. đi khỏi nhà nhiều ngày nay và mất liên lạc. 

Để giúp H. đoàn tụ với gia đình, trong ngày 4-12, Công an phường Nam Đông Hà đã ổn định tâm lý, hỗ trợ ăn uống, kinh phí và liên hệ phương tiện để đưa H. trở về nhà.

Qua vụ việc này, Công an phường Nam Đông Hà cảnh báo người dân cẩn thận với những lời mời gọi, hứa hẹn từ người lạ trên mạng, đặc biệt là các mối quan hệ "tình cảm chớp nhoáng" qua game, mạng xã hội. Bởi, đó có thể là lừa đảo, mồi nhử bắt cóc, buôn người, bẫy ép buộc làm việc phi pháp…

Tin liên quan

Kết bạn với “đàn ông nước ngoài” qua Facebook, người phụ nữ bị lừa nửa tỉ đồng

Kết bạn với “đàn ông nước ngoài” qua Facebook, người phụ nữ bị lừa nửa tỉ đồng

(NLĐO) – Sau nhiều lần chuyển khoảng 500 triệu đồng để “nhận quà từ bạn nước ngoài”, người phụ nữ ở huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định mới biết mình đã bị lừa.

Lập Facebook ảo, kết bạn với các linh mục nhằm tạo lòng tin để lừa đảo tiền từ thiện

(NLĐO)-Nghi phạm chỉ mới 18 tuổi nhưng đã sử dụng thành thạo mạng xã hội Facebook để lừa đảo với số tiền gần 8 tỉ đồng từ những người làm từ thiện.

Kết bạn Facebook, nhiều nữ công nhân sập bẫy

Một xóm trọ công nhân ở TP HCM đang dậy sóng khi hàng loạt phụ nữ nhẹ dạ đã bị các gã trai lừa gạt tình cảm và tiền của

công an Online tỉnh Quảng trị buôn người tỉnh tuyên quang game bạn gái bắt cóc bạn gái online quen bạn gái qua mạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo