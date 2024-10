Lái xe vào cảng, tài xế bị phát hiện dương tính với ma tuý

Ngày 23-10, Đội CSGT - TT Công an TP Thủ Đức cùng Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng PC08 Công an TP HCM đã phối hợp công an địa phương kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các tài xế tại cảng Phú Hữu và cảng Cát Lái.

Lực lượng chức năng làm việc với các tài xế.

Khoảng 8 giờ 30, nhiều xe container và xe tải ra vào cảng Phú Hữu. Tại đây, tổ công tác đã phân luồng, hướng dẫn tài xế kiểm tra. Đa phần các tài xế đều hợp tác và chấp hành.

Sau 3 giờ, lực lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý với 40 tài xế và 1 phụ xe, không phát hiện vi phạm. Bênh cạnh đó, cảnh sát cũng không phát hiện vũ khí hay công cụ hỗ trợ trên xe.

Tuy nhiên, tại cảng Cát Lái, tổ công tác phát hiện một tài xế nghi dương tính với chất ma tuý. Người này sau đó được giao cho Công an phường Cát Lái đến bệnh viện kiểm tra để làm rõ.

Hôm qua, tại cảng Sowatco Long Bình, lực lượng chức năng TP Thủ Đức cũng phát hiện 1 tài xế xe đầu kéo container nghi dương tính với ma túy.