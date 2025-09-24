HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lại xuất hiện clip nghi đánh cá bằng mìn ở Khánh Hòa

Kỳ Nam

(NLĐO) - Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người cầm 2 vật lạ nghi là mìn tự chế tại khu vực biển Hòn Bạc, vịnh Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đang xác minh clip nghi một người cầm mìn đánh cá ở khu vực biển Hòn Bạc, vịnh Nha Phu.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị sẽ rà soát, phối hợp với công an, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, đồng thời sẽ thông tin khi có kết quả.

Cụ thể, chiều 24-9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip do tài khoản V.K.N. đăng tải, ghi lại cảnh một người cầm 2 vật lạ nghi là mìn tự chế (thuốc nổ), tại khu vực biển Hòn Bạc, vịnh Nha Phu (phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Trong clip, một người nằm trên chiếc phao và trôi nổi trên mặt biển. Mặt người này úp xuống, hai tay cầm 2 vật màu vàng nghi là mìn tự chế (dùng để khai thác thủy sản). Gần đó có một ghe đánh cá - qua quan sát thì không có số hiệu - chờ sẵn.

Clip ghi nhận một người cầm 2 vật nghi là min tự chế

Theo tài khoản V.K.N., sự việc xảy ra cùng ngày (24-9). Tại bài đăng, nhiều tài khoản Facebook khác để lại bình luận bày tỏ sự bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ hành vi nói trên có phải sử dụng chất nổ trong hoạt động khai thác thủy sản hay không.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, một số thợ lặn phát hiện nhiều xác cá dưới đáy biển, kèm theo hiện tượng san hô gãy đổ hàng loạt, nghi do tác động từ hoạt động đánh bắt bằng thuốc nổ. 

Đến ngày 5-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa có báo cáo kết quả kiểm tra ban đầu: chưa phát hiện dấu hiệu sử dụng chất nổ trong khai thác thủy sản.

Theo đánh giá, hiện tượng cá chết có thể do rơi ra ngoài trong quá trình thu lưới khi lưới bị vướng, rách hoặc tràn cá, khiến cá trôi dạt, tạo thành các vệt loang như trong video, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Tin liên quan

San hô gãy, cá chết hàng loạt ở biển Hòn Bạc

San hô gãy, cá chết hàng loạt ở biển Hòn Bạc

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa triển khai xác minh việc người dân nghi vấn sử dụng chất nổ để khai thác hải sản tận diệt

Kết quả xác minh vụ cá biển tự nhiên chết hàng loạt ở Khánh Hòa

(NLĐO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã có kết quả xác minh việc cá biển tự nhiên chết hàng loạt mà Báo Người Lao Động phản ánh

Hình ảnh cá biển tự nhiên chết hàng loạt ở Khánh Hòa

(NLĐO)- Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa xác minh tình trạng cá chết hàng loạt tại khu vực Hòn Bạc có phải do việc đánh cá bằng chất nổ hay không

Khánh Hòa cá chết hàng loạt vịnh Nha Phu Hòn Bạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo