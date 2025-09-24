Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đang xác minh clip nghi một người cầm mìn đánh cá ở khu vực biển Hòn Bạc, vịnh Nha Phu.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị sẽ rà soát, phối hợp với công an, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, đồng thời sẽ thông tin khi có kết quả.

Cụ thể, chiều 24-9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip do tài khoản V.K.N. đăng tải, ghi lại cảnh một người cầm 2 vật lạ nghi là mìn tự chế (thuốc nổ), tại khu vực biển Hòn Bạc, vịnh Nha Phu (phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Trong clip, một người nằm trên chiếc phao và trôi nổi trên mặt biển. Mặt người này úp xuống, hai tay cầm 2 vật màu vàng nghi là mìn tự chế (dùng để khai thác thủy sản). Gần đó có một ghe đánh cá - qua quan sát thì không có số hiệu - chờ sẵn.

Clip ghi nhận một người cầm 2 vật nghi là min tự chế

Theo tài khoản V.K.N., sự việc xảy ra cùng ngày (24-9). Tại bài đăng, nhiều tài khoản Facebook khác để lại bình luận bày tỏ sự bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ hành vi nói trên có phải sử dụng chất nổ trong hoạt động khai thác thủy sản hay không.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, một số thợ lặn phát hiện nhiều xác cá dưới đáy biển, kèm theo hiện tượng san hô gãy đổ hàng loạt, nghi do tác động từ hoạt động đánh bắt bằng thuốc nổ.

Đến ngày 5-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa có báo cáo kết quả kiểm tra ban đầu: chưa phát hiện dấu hiệu sử dụng chất nổ trong khai thác thủy sản.

Theo đánh giá, hiện tượng cá chết có thể do rơi ra ngoài trong quá trình thu lưới khi lưới bị vướng, rách hoặc tràn cá, khiến cá trôi dạt, tạo thành các vệt loang như trong video, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.