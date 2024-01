Lại xuất hiện tình trạng giả danh cán bộ, lãnh đạo để lừa đảo

Từng xảy ra các vụ việc giả danh lãnh đạo để lừa đảo

Trước đó, tháng 10-2023, Công an tỉnh Đắk Nông cũng cảnh báo đến cán bộ và người dân cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh lãnh đạo tỉnh nhắn tin lừa vay tiền qua mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, lực lượng công an phát hiện có nhiều tài khoản mạng xã hội giả danh lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông để lừa vay tiền của cấp dưới, người quen. Công an tỉnh Đắk Nông khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh cần hết sức cảnh giác. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Trong năm 2022, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện 2 trường hợp giả mạo lãnh đạo tỉnh, trong đó có một trường hợp giả mạo Chủ tịch UBND tỉnh với mục đích mượn tiền.

Đầu năm 2023, lực lượng Công an Đắk Nông đấu tranh, triệt phá 1 nhóm đối tượng mạo danh thư ký lãnh đạo UBND tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng.