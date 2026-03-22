HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gia đình Bí quyết làm đẹp

Làm đẹp an toàn

Bài và ảnh: CHAT GPT - Vy Thư

Không còn là một trào lưu nhất thời, "clean beauty" - mỹ phẩm sạch - đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong thói quen làm đẹp của nhiều phụ nữ

Mỹ phẩm sạch không đơn thuần là sản phẩm từ thiên nhiên như nhiều người vẫn nghĩ. Đó là sản phẩm đã loại bỏ các thành phần có nguy cơ gây hại, như paraben, hương liệu tổng hợp nồng độ cao, chất tạo màu nhân tạo… Ưu tiên các thành phần dịu nhẹ, thân thiện với da, có nguồn gốc rõ ràng.

Với những người có làn da nhạy cảm, dễ kích ứng, "clean beauty" gần như là một lựa chọn bắt buộc.

Làm đẹp an toàn - Ảnh 1.

Tuy nhiên, mỹ phẩm sạch không phải là "chiếc chìa khóa thần kỳ". Hiệu quả của các sản phẩm này thường đến chậm hơn. Người dùng cần kiên nhẫn, hiểu rằng mục tiêu của clean beauty không phải là thay đổi làn da trong vài ngày, mà là nuôi dưỡng sự khỏe mạnh lâu dài.

ĐỌC THÊM

Một điểm đáng lưu ý khác, không phải sản phẩm nào gắn mác "thiên nhiên" cũng thực sự an toàn. Cần tỉnh táo đọc bảng thành phần, lựa chọn thương hiệu uy tín và phù hợp với tình trạng da. Làm đẹp an toàn không chỉ là chọn sản phẩm tốt mà là hiểu rõ làn da cần gì và phù hợp với điều gì.

Sự phát triển của xu hướng mỹ phẩm sạch cũng phản ánh một thay đổi lớn trong quan niệm làm đẹp. Thay vì chạy theo lớp nền hoàn hảo hay hiệu ứng tức thì, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến sức khỏe làn da, đến cảm giác dễ chịu khi sử dụng sản phẩm và cả tác động lâu dài của chúng. Đây cũng là cách chăm sóc bản thân một cách tử tế hơn. 

Tin liên quan

Niềm vui nhỏ

Niềm vui nhỏ

Khi một người phụ nữ chăm chút cho vẻ ngoài của mình, điều đó không đơn thuần là làm đẹp

Làm đẹp ngày Tết: Đừng để "nước đến chân mới nhảy"!

Sai lầm phổ biến nhất trước Tết là dồn dập thử nhiều liệu trình mới với mong muốn "đẹp nhanh".

Tuổi trung niên: Khi mọi thứ lung lay

Nhiều người bước vào tuổi trung niên với gia đình và công việc ổn định, nhưng bên trong, họ lại chao đảo, hoang mang và mất phương hướng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo