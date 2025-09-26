Vì sao nên ăn sữa chua sau khi tập thể dục?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vì sao nên ăn sữa chua sau khi tập thể dục?

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Canada cho thấy sữa chua - nhất là sữa chua Hy Lạp - đem lại lợi ích đặc biệt cho người tập thể dục.

Theo News Medical, bổ sung dinh dưỡng sau khi tập thể dục - thể thao đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi và tối đa hóa lợi ích của việc tập luyện. Sữa chua có thể là một gợi ý thú vị, theo nghiên cứu mới từ Đại học York (Canada).

Vì sao nên ăn sữa chua sau khi tập thể dục? - Ảnh 1.

Sữa chua là một trong các món bạn nên ăn trong những ngày tập thể dục - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Viết trên tạp chí khoa học Nutrients, nhóm tác giả cho biết họ đã phân ngẫu nhiên 30 thanh niên khỏe mạnh vào 2 nhóm.

Một nhóm được yêu cầu bổ sung bánh pudding giàu carbohydrate trong những ngày tập luyện. Carbohydrate, cùng với protein - là những thành phần dinh dưỡng rất cần thiết để phục hồi sau khi tập thể dục - thể thao.

Nhóm thứ 2 được yêu cầu bổ sung sữa chua Hy Lạp thay cho bánh. Sữa chua là nguồn cung cấp carbohydrate, protein và nhiều chất dinh dưỡng khác, trong đó sữa chua Hy Lạp giàu protein hơn sữa chua thường một chút.

Sau 12 tuần, việc ăn sữa chua hoặc bánh sau khi tập đều cho thấy lợi ích chống viêm, tăng khả năng phục hồi so với những người không ăn gì, nhưng lợi ích ở người ăn sữa chua cao hơn.

Nhóm ăn sữa chua có mức IL-6 (một chất gây viêm) thấp hơn đáng kể so với nhóm ăn bánh.

Ngoài ra, sữa chua dường như cũng giúp ngăn chặn sự gia tăng của TNF-α, một dấu hiệu viêm khác, trong khi người ăn bánh lại bị tăng dấu hiệu này.

Điều này có thể do sữa chua giàu protein hơn và lại chứa nhiều lợi khuẩn.

Nhìn chung, các tác dụng này giúp cho người ăn sữa chua phục hồi cơ bắp tốt hơn sau khi tập thể dục và tăng cường sức khỏe hiệu quả hơn.

Vẫn cần thêm các nghiên cứu để có thể coi sữa chua - nhất là sữa chua Hy Lạp - như một dạng thực phẩm chức năng cho người tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, chắc chắn việc bổ sung sữa chua vào khẩu phần là điều bạn có thể làm ngay, vì món ăn này đã được chứng minh là tốt cho sức khỏe theo nhiều mặt.

Tin liên quan

Một bài tập có thể giúp cơ thể giải phóng chất chống ung thư

Một bài tập có thể giúp cơ thể giải phóng chất chống ung thư

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Edith Cowan (Úc) đã chỉ ra dạng bài tập có thể giúp giảm tới 30% khả năng phát triển của tế bào ung thư.

Bài tập tốt nhất chống lại chứng mất ngủ

(NLĐO) - Phân tích tác dụng của một loạt kiểu tập thể dục lên chứng mất ngủ, một nhóm khoa học gia đã đưa ra kết quả ngược lại với suy nghĩ của số đông.

Cách đơn giản nhất để việc tập thể dục trở nên dễ dàng

(NLĐO) - Một thói quen vào ban đêm có thể ảnh hưởng đến cách bạn tập thể dục và hoạt động thể chất của cả ngày hôm sau.

tập thể dục sữa chua lợi khuẩn sữa chua Hy Lạp phục hồi cơ bắp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo