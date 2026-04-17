Sức khỏe

Làm đẹp tăng nhanh, chuyên gia cảnh báo rủi ro, thiếu chuẩn hóa

N.Dung

(NLĐO) - Nhu cầu làm đẹp tăng nhanh, kéo theo lạm dụng kỹ thuật, sai chỉ định và biến chứng, chuyên gia cảnh báo cần chuẩn hóa để bảo đảm an toàn.

Nhu cầu làm đẹp tăng nhanh, các phương pháp không xâm lấn lên ngôi, nhưng đi kèm là nguy cơ lạm dụng kỹ thuật và gia tăng biến chứng. Tình trạng thực hiện sai chỉ định trong thẩm mỹ cũng đang là cảnh báo đáng lo ngại.

Làm đẹp tăng nhanh, chuyên gia cảnh báo rủi ro và thiếu chuẩn hóa - Ảnh 2.

Khách hàng kiểm tra da và tư vấn chăm sóc tại một sự kiện về làm đẹp

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thế Vỹ, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội, nêu thực trạng trên tại diễn đàn "Da liễu - Thẩm mỹ 2026: Chuẩn hóa chuyên môn - An toàn pháp lý - Thực hành lâm sàng bền vững", ngày 17-4, trong khuôn khổ Beautycare Expo 2026.

Theo bác sĩ Vỹ, những năm gần đây, lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ tại Việt Nam đã có sự chuyển dịch rõ rệt, từ điều trị bệnh lý da liễu đơn thuần sang lĩnh vực giao thoa giữa y học, công nghệ và nhu cầu xã hội.

Nhu cầu làm đẹp ngày càng phổ biến, trong khi các phương pháp không xâm lấn chiếm ưu thế nhờ an toàn, hồi phục nhanh, chi phí hợp lý. Các công nghệ như laser, sinh học, trí tuệ nhân tạo cũng thúc đẩy xu hướng cá thể hóa điều trị.

Tuy nhiên, bác sĩ Vỹ cũng cảnh báo tình trạng lạm dụng kỹ thuật, sai chỉ định và gia tăng biến chứng, đặc biệt với các thủ thuật như filler, laser, peel da.

"Vấn đề của ngành hiện nay không phải thiếu công nghệ mà là thiếu chuẩn hóa trong thực hành"- bác sĩ Vỹ nói, đồng thời nhấn mạnh ba trụ cột gồm chuẩn hóa chuyên môn, kiểm soát an toàn và tuân thủ pháp lý.

img

BS-TS Nguyễn Thế Vỹ chia sẻ về những rủi ro trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện Bộ Y tế, chuyên gia, bác sĩ và doanh nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới thiết lập chuẩn thực hành, nâng cao an toàn và hoàn thiện khung pháp lý trong bối cảnh ngành tăng trưởng nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Phí Quốc Thuyên, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam - đơn vị tổ chức, cho biết lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ Việt Nam đang phát triển nhanh cả về quy mô thị trường lẫn mức độ ứng dụng công nghệ.

Dẫn số liệu từ B-Company (công ty nghiên cứu thị trường đến từ Nhật Bản), ông Thuyên cho biết quy mô thị trường làm đẹp năm 2025 ước đạt khoảng 2,79 tỉ USD và tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển của ngành đang nhanh hơn tốc độ chuẩn hóa. Thực hành hiện nay vẫn tồn tại tình trạng sai lệch trong chỉ định và điều trị, biến chứng thẩm mỹ chưa được kiểm soát triệt để, trong khi việc tuân thủ pháp lý chưa đầy đủ trong bối cảnh quy định ngày càng siết chặt.

Tại diễn đàn, các chuyên gia nhấn mạnh việc chuẩn hóa chuyên môn, cá thể hóa là điều kiện tiên quyết, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành da liễu, thẩm mỹ.

Diễn đàn tập trung các nội dung về chẩn đoán, chỉ định, điều trị, cập nhật AI, y học tái tạo, liệu pháp tế bào; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xử trí biến chứng từ filler, botox, hướng tới phát triển bền vững.

làm đẹp tiêm filler biến chứng tiêm filler thẩm mỹ Da liễu peel da biến chứng làm đẹp
