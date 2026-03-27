Sức khỏe

Phẫu thuật thẩm mỹ: Không thể làm đẹp nhanh bằng mọi giá!

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Theo các chuyên gia, những can thiệp y khoa đều có tác động trực tiếp đến cấu trúc cơ thể và tiềm ẩn nguy cơ nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Những năm gần đây, nhu cầu làm đẹp tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ. Thẩm mỹ không còn là khái niệm xa lạ mà dần trở thành một phần trong hành trình hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, song song với sự phát triển này là những rủi ro y khoa ngày càng đáng lưu ý, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nhận thức đúng đắn: làm đẹp phải đi cùng an toàn.

Đừng lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ! - Ảnh 1.

TS–BS Richard Huy (thứ hai từ phải sang), Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Kangnam, trao đổi chuyên môn với các bác sĩ

Theo TS-BS Richard Huy, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, từ góc độ chuyên môn, có thể thấy một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là sự đơn giản hóa các can thiệp thẩm mỹ. Nhiều người vẫn cho rằng nâng mũi, nâng ngực hay tiêm filler… là những thủ thuật nhanh, ít rủi ro và có thể thực hiện dễ dàng. Thực tế, đây đều là những can thiệp y khoa có tác động trực tiếp đến cấu trúc cơ thể và tiềm ẩn nguy cơ nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

TS-BS Richard Huy cho biết trong quá trình làm nghề, ông đã tiếp nhận nhiều trường hợp phải chỉnh sửa sau thẩm mỹ. Không ít ca gặp biến chứng như nhiễm trùng, biến dạng hoặc ảnh hưởng chức năng. Điểm chung của các trường hợp này thường không nằm ở yếu tố hiếm gặp mà xuất phát từ những sai sót: Lựa chọn cơ sở không đảm bảo, thực hiện bởi người không đủ chuyên môn hoặc thiếu theo dõi hậu phẫu. 

Tại talkshow "Làm đẹp an toàn – Làm chủ tương lai" do Báo Người Lao Động vừa tổ chức, TS-BS Richard Huy, chia sẻ: "Trong thẩm mỹ, không có khái niệm "đẹp nhanh bằng mọi giá". An toàn luôn là điều kiện tiên quyết trước khi nghĩ đến kết quả. Nhận định này phản ánh một thực tế quan trọng: Làm đẹp không phải là một quyết định ngắn hạn mà là một quá trình có tác động lâu dài đến sức khỏe và chất lượng sống.

Đừng lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ! - Ảnh 2.

Cá nhân hóa đang trở thành nguyên tắc quan trọng trong thực hành thẩm mỹ

Một trong những xu hướng nổi bật của thẩm mỹ hiện đại là chuyển từ "kết quả" sang "hành trình". Thay vì chỉ tập trung vào sự thay đổi trước – sau, các yếu tố như đánh giá sức khỏe, phân tích cấu trúc giải phẫu, tư vấn tâm lý và theo dõi hậu can thiệp ngày càng được chú trọng. Đây cũng là cách tiếp cận giúp giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả bền vững.

Bên cạnh đó, cá nhân hóa đang trở thành nguyên tắc quan trọng trong thực hành thẩm mỹ. Không có một tiêu chuẩn sắc đẹp chung phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi cá nhân có đặc điểm sinh học, nhu cầu và mục tiêu khác nhau, do đó cần được đánh giá riêng biệt trước khi đưa ra bất kỳ can thiệp nào.

5 nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an toàn trong làm đẹp

Thứ nhất, lựa chọn cơ sở được cấp phép và có đầy đủ điều kiện y khoa.

Thứ hai, đảm bảo bác sĩ thực hiện có chuyên môn về phẫu thuật tạo hình.

Thứ ba, không chạy theo xu hướng mà bỏ qua sự phù hợp cá nhân.

Thứ tư, hiểu rõ các rủi ro có thể xảy ra trước khi quyết định.

Thứ năm, tuân thủ đầy đủ quy trình theo dõi sau can thiệp.


Không chuẩn bị đủ những điều này, bác sĩ khuyên đừng phẫu thuật thẩm mỹ

Không chuẩn bị đủ những điều này, bác sĩ khuyên đừng phẫu thuật thẩm mỹ

(NLĐO) - Thiếu sự ủng hộ từ gia đình khiến nhiều người sau thẩm mỹ rơi vào bi kịch, chịu áp lực bởi lời nói tiêu cực và dễ rơi vào ám ảnh, trầm cảm

Xu hướng thẩm mỹ, làm đẹp tự nhiên đang lên ngôi

(NLĐO) - Khác với trước đây, người đi làm đẹp ngày càng muốn duy trì cấu trúc khuôn mặt riêng của mình, muốn được chỉnh sửa đẹp tự nhiên, khó nhận biết việc từng can thiệp thẩm mỹ

Phẫu thuật thẩm mỹ cứu cô gái trẻ thoát kiếp "khỉ đột"

(NLĐO) - Sinh ra và lớn lên tại Nha Trang (Khánh Hòa) cô gái 9X Tôn Nữ Tường Vân bị người đời gọi là khỉ đột suốt 20 năm trời.

