Sức khỏe

Làm điều này mỗi ngày, nguy cơ ung thư miệng tăng 50%

Anh Thư

(NLĐO) - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có gần 390.000 ca ung thư miệng mới trên toàn cầu, trong đó 66,3% là ở châu Á.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y học BMJ Global Health bởi Trung tâm Ung thư Tata Memorial (Ấn Độ) cảnh báo rằng thói quen "nhâm nhi" mỗi ngày một ít rượu - cho dù tương đối ít - cũng có thể làm tăng đến 50% nguy cơ mắc ung thư miệng.

Theo SciTech Daily, nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu 10 năm của 1.803 người được chẩn đoán mắc ung thư niêm mạc miệng với 1.903 người khác không mắc bệnh để đối chứng.

Hầu hết người tham gia nằm trong độ tuổi từ 35-54 và gần 46% trường hợp ung thư xảy ra ở những người từ 25-45 tuổi.

Làm điều này mỗi ngày, nguy cơ ung thư miệng tăng 50% - Ảnh 2.

Thói quen "nhâm nhi" hàng ngày có thể làm tăng mạnh nguy cơ ung thư miệng - Minh họa AI: Thu Anh

Những người tham gia đã cung cấp thông tin chi tiết về thời gian họ uống rượu, tần suất uống và các loại rượu họ sử dụng. Họ cũng được hỏi về việc sử dụng thuốc lá, bao gồm tần suất và loại thuốc lá.

Kết quả cho thấy chỉ cần tiêu thụ 9 g rượu mỗi ngày, tương đương khoảng một ly đồ uống có cồn tiêu chuẩn, có liên quan đến nguy cơ ung thư miệng tăng khoảng 50% nếu so sánh với những người không uống.

Nguy cơ tiếp tục tăng lên với mức tiêu thụ hàng ngày nhiều hơn. So với người không uống, trung bình người uống rượu có nguy cơ tăng đến 68%, thậm chí tăng đến 87% đối với các loại rượu nấu thủ công trong nước.

Các nhà nghiên cứu cho rằng ethanol có thể làm thay đổi hàm lượng chất béo trong niêm mạc miệng, khiến nó dễ thấm hơn và dễ bị tổn thương hơn bởi các chất gây ung thư có trong các sản phẩm khác, ví dụ như thuốc lá.

Ngoài ra, tiêu thụ rượu nấu thủ công, không có thương hiệu rõ ràng cũng tiềm ẩn nguy cơ uống phải rượu có pha các hóa chất công nghiệp độc hại, từ đó tăng mức độ ảnh hưởng đến niêm mạc miệng.

Theo các tác giả, nghiên cứu này chứng minh rằng không có giới hạn an toàn nào về lượng tiêu thụ rượu đối với nguy cơ ung thư niêm mạc miệng. Vì vậy, suy nghĩ "mỗi ngày một chút thì không sao" có thể là sai lầm lớn.

Theo báo cáo được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư quốc tế (IARC) thuộc WHO công bố năm 2024, ung thư miệng (môi và khoang miệng) đang đứng thứ 16 về mức độ phổ biến trong các loại ung thư, với gần 390.000 ca mới mỗi năm (dựa theo dữ liệu năm 2022).

66,3% số ca mắc mới và 75,1% số ca tử vong hàng năm do loại ung thư này được ghi nhận ở châu Á.

Tin liên quan

Mỹ phát triển vắc-xin ung thư mRNA dựa trên "dư âm" COVID-19

Mỹ phát triển vắc-xin ung thư mRNA dựa trên "dư âm" COVID-19

(NLĐO) - Loại vắc-xin ung thư mRNA đột phá này sẽ dùng protein gai của virus gây bệnh COVID-19 để huấn luyện hệ thống miễn dịch tiêu diệt khối u.

Các nhà nghiên cứu Mỹ tìm thấy “tử huyệt” của ung thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu Scripps (Mỹ) đã phát hiện ra cách một số khối u ung thư chịu được tổn thương DNA.

Đột phá từ Mỹ: Thuốc nhỏ mũi trị ung thư

(NLĐO) - Loại thuốc mới đã đem lại kết quả khả quan trong các thử nghiệm liên quan đến loại ung thư não nguy hiểm nhất.

ung thư thuốc lá ung thư miệng tiêu thụ rượu ung thư môi và khoang miệng
