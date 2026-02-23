Lâm Đồng: Bắt nhanh tên cướp lẩn trốn trong rẫy cà phê

Ngày 23-2, Công an xã Đức Lập (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục điều tra, xử lý Trần Hữu Minh (35 tuổi, trú tại Thôn Đức Lộc, xã Đức Lập) về hành vi cướp giật tài sản.
Thông tin ban đầu, khuya 22-2, chị N.N.K.L. (18 tuổi, trú xã Đức Lập) đi xe máy trên đường Nguyễn Viết Xuân. Khi đến đoạn thuộc thôn 10, chị L. bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát và giật chiếc điện hiệu iPhone rồi tẩu thoát.
Nhận tin báo, Công an xã Đức Lập vào cuộc điều tra, xác định Minh là nghi phạm nên truy bắt. Đến sáng 23-2, công an bắt được Minh khi tên cướp này đang trốn tại một rẫy cà phê, thu hồi được tài sản cho nạn nhân.
