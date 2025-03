Lâm Đồng cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới

Đề xuất xem xét xây thêm đường băng cho sân bay Liên Khương

Đối với thông tin là sắp tới sẽ sửa đường băng sân bay Liên Khương, ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đường băng này có chiều dài 3.260 m nhưng do không khí loãng nên chỉ đón được loại máy bay A320 và nhỏ hơn.

Do đó, ông Trần Hồng Thái đề xuất thay vì chỉ sửa đường băng thì tỉnh sẽ thúc đẩy làm việc với nhà đầu tư, đề xuất với Chính phủ phương án xây dựng một đường băng mới dài hơn, sau đó quay lại sửa đường băng cũ sẽ phù hợp hơn.

"Nếu vì lý do đe dọa an ninh hàng không thì phải chấp nhận nhưng nếu vì lý do khác mà Lâm Đồng đóng cửa sân bay từ 6-8 tháng thì mọi sự phát triển của Lâm Đồng sẽ bị hạn chế rất nhiều" - ông Thái bày tỏ.