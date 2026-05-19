HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng: Chính quyền xã cảnh báo về dự án "ma"

Trường Nguyên

(NLĐO) - Hiện nay vẫn còn tình trạng một số tổ chức, cá nhân quảng cáo, sử dụng tên gọi một số khu đất như là dự án bất động sản để lừa người mua.

Ngày 19-5, lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 4 cho biết đã ban hành văn bản gửi các đơn vị chức năng của địa phương, yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, môi giới, kinh doanh trên địa bàn.

Lâm Đồng: Ngăn chặn quảng cáo dự án "ma" - Ảnh 1.

Khu vực đất ở thôn 5 xã Bảo Lâm 4 được giới thiệu với tên gọi dự án "khu nghỉ dưỡng Seville Villas Bla".

Theo đó, qua theo dõi, kiểm tra và phản ánh của cơ quan báo chí, hiện nay vẫn còn tình trạng một số tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo, môi giới, giới thiệu sản phẩm bất động sản không đúng quy định pháp luật; sử dụng tên gọi dự án, hình ảnh phối cảnh, sơ đồ phân lô, thông tin quy hoạch, pháp lý không đúng thực tế hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhằm thu hút người dân tham gia giao dịch, đặt cọc, góp vốn.

Các cá nhân, tổ chức này cung cấp thông tin pháp lý, quy hoạch, tên gọi dự án không đúng thực tế, gây nhầm lẫn cho người dân và ảnh hưởng công tác quản lý nhà nước. Vấn đề này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, gây thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

UBND xã Bảo Lâm 4 yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động nắm tình hình, phối hợp kiểm tra, xác minh các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu quảng cáo trái quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra các trường hợp tự đặt tên dự án, khu dân cư, khu nghỉ dưỡng, khu đô thị khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong quảng cáo, kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, chính quyền xã Bảo Lâm 4 cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tìm hiểu đầy đủ thông tin pháp lý trước khi thực hiện giao dịch bất động sản.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh một khu đất ở thôn 5, xã Bảo Lâm 4 được 1 công ty giới thiệu trên mạng là dự án "khu nghỉ dưỡng Seville Villas Bla" hoặc "khu nghỉ dưỡng Seville Villas Bla Bao Loc". Một người dân sau khi ký hợp đồng đặt cọc đã phát hiện nơi này chẳng có dự án nào cả.

Cuối năm 2025, Sở Xây dựng và Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản khẳng định xã Bảo Lâm 4 không có dự án nào tên Seville Villas Bla và Công ty CP Gia Hưng Land cũng không đầu tư dự án nào trên địa bàn. Lãnh đạo địa phương sau đó cũng khẳng định trên địa bàn không có dự án nào với tên gọi như vậy; Công ty CP Gia Hưng Land cũng không thực hiện dự án nào trên địa bàn.

Tin liên quan

Cận cảnh dự án “ma” khiến nhiều người sập bẫy ở Phú Quốc

Cận cảnh dự án “ma” khiến nhiều người sập bẫy ở Phú Quốc

(NLĐO)- Trong khu đất dự án “ma” hàng chục ha ở TP Phú Quốc có nhiều căn nhà xây dựng rồi bỏ không vì khó xác định được ai là chủ.

Lâm Đồng: Đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm dự án ma Đà Lạt Pearl

(NLĐO) - Sở Tài nguyên - Môi trường và Xây dựng của tỉnh Lâm Đồng khẳng định ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, không có dự án Đà Lạt Pearl và đề nghị kiểm tra, xử lý những vi phạm liên quan.

Nghi vấn "dự án ma" 5 ha tại Lâm Đồng

"Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đà Lạt Pearl" được quảng cáo, rao bán rầm rộ trên internet nhưng không hề có hồ sơ về đầu tư

Lâm Đồng dự án bất động sản dự án ma quảng cáo sai sự thật xã Bảo Lâm 4
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo