Hiện trạng khu đất mà chính quyền khẳng định không có "dự án" Seville Villas Bla ở Lâm Đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hiện trạng khu đất mà chính quyền khẳng định không có "dự án" Seville Villas Bla ở Lâm Đồng

Trường Nguyên

(NLĐO) - Khu đất ở xã Bảo Lâm 4 (tỉnh Lâm Đồng) được quảng bá dự án bất động sản trong khi chính quyền địa phương khẳng định không có

Hiện trạng khu vực được giới thiệu như "dự án" bất động sản Seville Villas Bla

Hiện trạng khu đất được giới thiệu là "dự án" bất động sản Seville Villas Bla ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Thời gian qua, người dân xã B'lá, huyện Bảo Lâm - nay là xã Bảo Lâm 4 thấy một khu đất được rào chắn, bên trong xây 2 ngôi nhà dạng biệt thự liền kề với cổng chính được gắn dòng chữ "Seville Villas Bla"

- Ảnh 1.

Trên một trang thông tin có địa chỉ giahungland.com cùng và mạng xã hội Facebook với tài khoản Seville Villas Bla giới thiệu khu vực này như một dự án bất động sản với tên gọi rất đẹp là "Khu nghỉ dưỡng Seville Villas Bla".

Hiện trạng khu đất được giới thiệu là "dự án" bất động sản Seville Villas Bla ở Lâm Đồng - Ảnh 2.

Hiện trạng khu đất được giới thiệu là "dự án" bất động sản Seville Villas Bla ở Lâm Đồng - Ảnh 3.

- Ảnh 4.

Công trình nổi bật tại đây là 2 căn biệt thự liền kề, các thửa đất khác đã được phân lô. Doanh nghiệp thông tin rằng "khu nghỉ dưỡng" này đã đi vào hoạt động, có sổ hồng riêng từng thửa đất sẵn sàng công chứng ngay. Diện tích đa dạng: 180 m2, 210 m2, 350 m2, 500 m2, 700 m2.

- Ảnh 5.

Bên trong khu đất có một con đường làm bằng bê tông và một đoạn thảm nhựa. Tài khoản mạng xã hội Seville Villas Bla thông tin rằng chỉ từ 168 triệu đồng (tương đương 10% giá trị thửa đất) để sở hữu ngay thửa đất có tầm nhìn hướng rừng thông và suối tại Bảo Lộc mặc dù vị trí này cách khu vực các phường của TP Bảo Lộc cũ là hơn 25 km.

- Ảnh 6.

Một trong 2 căn biệt thự được đánh số 248. Trong bảng tên biệt thự cho thấy đây là "khu nghỉ dưỡng Seville Villas Bla Bao Loc" mặc dù nơi này cách Bảo Lộc đến hơn 25 km. Cuối năm 2025, Sở Xây dựng và Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản khẳng định UBND xã Bảo Lâm 4 không có dự án nào tên Seville Villas Bla và Công ty cổ phần Gia Hưng Land cũng không có đầu tư dự án nào trên địa bàn.

- Ảnh 7.

Hai căn nhà tại "dự án" trong tình trạng đóng cửa vào sáng 14-5. Trao đổi với phóng viên trong cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 4, khẳng định đến thời điểm hiện tại, địa phương không có dự án bất động sản nào mang tên Seville Villas Bla hay "khu nghỉ dưỡng Seville Villas Bla Bao Loc" như thông tin trên mạng xã hội.

- Ảnh 8.

Mọi hoạt động giao dịch tại đây chỉ là dân sự chứ không phải kinh doanh bất động sản do doanh nghiệp nào làm chủ đầu tư. UBND xã Bảo Lâm 4 đã giao các đơn vị chức năng rà soát, làm rõ việc thông tin dự án trên mạng xã hội về "dự án" này và sẽ xử lý nghiêm hành vi cố tình quảng bá sai sự thật, có thể gây hiểu lầm cho người dân.

- Ảnh 9.

Lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 4 cũng đề nghị người dân khi có nhu cầu giao dịch bất động sản cần tìm hiểu kỹ hồ sơ pháp lý khu đất mình có nhu cầu để tránh thiệt hại không đáng có.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Nhiều người hoảng loạn tháo chạy khỏi quán karaoke vì cháy lớn

Lâm Đồng: Nhiều người hoảng loạn tháo chạy khỏi quán karaoke vì cháy lớn

(NLĐO) - Quán karaoke cao 3 tầng ở trung tâm xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Phát hiện vụ cưa hạ gần 250 cây thông ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Các cơ quan chức năng xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) đang điều tra, truy tìm thủ phạm cưa hạ 248 cây thông tại khu vực K'long K'lanh.

Lâm Đồng: Tàu hỏa tông nhân viên tuần đường tử vong lúc rạng sáng

(NLĐO) – Khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra tuyến đường sắt qua xã Hàm Kiệm (Lâm Đồng), một nhân viên tuần đường đã bị tàu hỏa tông

Lâm Đồng dự án bất động sản dự án ma xã Bảo Lâm 4 dự án núp bóng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo