Lâm Đồng: Giải cứu thành công bé gái mắc kẹt trong nhà vì sạt lở đất

Tối 19-11, tại phường Xuân Trường – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công một bé gái mắc kẹt trong nhà vì sạt lở đất.



Lực lượng chức năng giải cứu bé gái trong vụ sạt lở ở phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30, sau nhiều giờ mưa lớn liên tục, lượng lớn đất đá từ taluy dương trong con hẻm ở phường Xuân Trường – Đà Lạt đổ sập xuống làm căn nhà bên cạnh hư hỏng. Nhiều người bên trong phát hiện vụ việc kịp chạy thoát thân, riêng một bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ đào bới đất đá để cứu bé gái 8 tuổi.

Lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường. Đến khoảng 19 giờ 10 phút, lực lượng chức năng đã giải cứu bé gái và đưa ra ngoài an toàn.

Theo báo cáo của UBND phường Xuân Trường, mưa lớn liên tục từ ngày 16 đến 17-11 làm xảy ra nhiều vụ sạt lở taluy ở nhiều khu vực như tổ dân phố Đa Lộc, Cầu Đất, đồi chè Cầu Đất, Suối Hồng, Huỳnh Tấn Phát, Xuân Thành, Phát Chi. Chính quyền địa phương đã di dời nhiều hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Chủ trang trại cá tầm ở Lâm Đồng bị nước cuốn

Tối cùng ngày, thông tin từ UBND xã Lạc Dương cho biết các lực lượng đang tổ chức tìm kiếm, cứu hộ một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi vào chiều cùng ngày.



Nước chảy xiết vào chiều 19-11 ở khu vực thôn Đông Mang, xã Lạc Dương.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, xã Lạc Dương có mưa lớn khiến nước dâng cao ở nhiều khe suối gần khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân thôn Đông Mang.

Khi nước tràn vào một trang trại cá tầm tại thôn này, ông Thắng (38 tuổi, chủ trang trại) tìm cách gia cố bờ ao nuôi cá thì không may trượt chân, bị nước cuốn đi. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, đã đến gần nơi nạn nhân gặp nạn nhưng gặp khó khăn vì mưa to, nước chảy xiết.