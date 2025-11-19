Lâm Đồng: Giải cứu thành công bé gái mắc kẹt trong nhà vì sạt lở đất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng: Giải cứu thành công bé gái mắc kẹt trong nhà vì sạt lở đất

Trường Nguyên

(NLĐO) - Đất đá từ bờ taluy đổ ập xuống trúng một ngôi nhà ở phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khiến bé gái 8 tuổi mắc kẹt bên trong.

Tối 19-11, tại phường Xuân Trường – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công một bé gái mắc kẹt trong nhà vì sạt lở đất.

Lực lượng chức năng giải cứu bé gái trong vụ sạt lở ở phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30, sau nhiều giờ mưa lớn liên tục, lượng lớn đất đá từ taluy dương trong con hẻm ở phường Xuân Trường – Đà Lạt đổ sập xuống làm căn nhà bên cạnh hư hỏng. Nhiều người bên trong phát hiện vụ việc kịp chạy thoát thân, riêng một bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt.

Lâm Đồng: Chủ trang trại cá tầm bị nước lũ cuốn mất tích - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ đào bới đất đá để cứu bé gái 8 tuổi.

Lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường. Đến khoảng 19 giờ 10 phút, lực lượng chức năng đã giải cứu bé gái và đưa ra ngoài an toàn.

Theo báo cáo của UBND phường Xuân Trường, mưa lớn liên tục từ ngày 16 đến 17-11 làm xảy ra nhiều vụ sạt lở taluy ở nhiều khu vực như tổ dân phố Đa Lộc, Cầu Đất, đồi chè Cầu Đất, Suối Hồng, Huỳnh Tấn Phát, Xuân Thành, Phát Chi. Chính quyền địa phương đã di dời nhiều hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Chủ trang trại cá tầm ở Lâm Đồng bị nước cuốn

Tối cùng ngày, thông tin từ UBND xã Lạc Dương cho biết các lực lượng đang tổ chức tìm kiếm, cứu hộ một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi vào chiều cùng ngày.

Lâm Đồng: Chủ trang trại cá tầm bị nước lũ cuốn mất tích - Ảnh 1.

Nước chảy xiết vào chiều 19-11 ở khu vực thôn Đông Mang, xã Lạc Dương.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, xã Lạc Dương có mưa lớn khiến nước dâng cao ở nhiều khe suối gần khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân thôn Đông Mang.

Khi nước tràn vào một trang trại cá tầm tại thôn này, ông Thắng (38 tuổi, chủ trang trại) tìm cách gia cố bờ ao nuôi cá thì không may trượt chân, bị nước cuốn đi. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, đã đến gần nơi nạn nhân gặp nạn nhưng gặp khó khăn vì mưa to, nước chảy xiết.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Xe container lật đè trúng xe con, 5 người bị thương

Lâm Đồng: Xe container lật đè trúng xe con, 5 người bị thương

(NLĐO) - Sau khi va chạm tại xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng), xe container lật đè trúng ô tô con khiến 5 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng.

Ngập kéo dài, nông dân trồng rau ở Lâm Đồng chịu tổn thất nặng nề

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài cùng nước từ đầu nguồn đổ về nhiều gây ngập hàng trăm ha rau màu trên nhiều xã của nông dân tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Đang tiếp cận giải cứu 2 tài xế mắc kẹt trên đèo Khánh Lê

(NLĐO) - Hai tài xế xe tải chở hoa từ Đà Lạt xuống đèo Khánh Lê hướng về Nha Trang thì gặp sạt lở khiến người và phương tiện bị cô lập, đang được hỗ trợ

Lâm Đồng Đà Lạt lũ cuốn phường Xuân Trường - Đà Lạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo