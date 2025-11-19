HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngập kéo dài, nông dân trồng rau ở Lâm Đồng chịu tổn thất nặng nề

Trường Nguyên

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài cùng nước từ đầu nguồn đổ về nhiều gây ngập hàng trăm ha rau màu trên nhiều xã của nông dân tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn những ngày qua đã làm thiệt hại khoảng 360 ha cây trồng, chủ yếu là rau màu. Trong đó nặng nhất là xã D'ran có 300 ha bị thiệt hại, thiệt hại khoảng 8 tỉ đồng.

Nông dân trồng rau ở Lâm Đồng thiệt hại nặng vì ngập - Ảnh 1.
Nông dân trồng rau ở Lâm Đồng thiệt hại nặng vì ngập - Ảnh 2.

Vườn của nông dân ở xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng ven các sông, suối bị nước lũ nhấn chìm.

Nông dân các xã khác cũng bị thiệt hại như Quảng Lập (50 ha, 2 tỉ đồng), Đức Trọng (10 ha), Ka Đô, Đơn Dương và phường Cam Ly – Đà Lạt đang thống kê thiệt hại. Ước tính sơ bộ thiệt hại về nông nghiệp, hạ tầng, nhà cửa của người dân đến nay khoảng 30 tỉ đồng và các địa phương tiếp tục thống kê.

Lội quanh mảnh vườn 7.000 m2 trồng củ dền của mình vẫn còn ngập nước, ông Nguyễn Văn Thạch (xã Ka Đô) đang cố gắng thu dọn nông cụ, kéo rác từ nơi khác tấp đống lớn cạnh vườn và nhặt nhạnh những gì còn sử dụng được.

Nông dân trồng rau ở Lâm Đồng thiệt hại nặng vì ngập - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Thạch (xã Ka Đô) nhổ bỏ vườn củ dền ngập nước 2 ngày qua.

Nhổ những củ dền còn non, người nông dân than thở: "Những củ này ngâm nước 2 ngày rồi, không thể sử dụng, phải nhổ bỏ. Chi phí giống, phân bón, công chăm sóc thì tôi mất ít nhất 100 triệu đồng".

Theo ông Thạch, chưa năm nào nước dâng cao và nhanh như mấy hôm nay khiến mọi người không kịp trở tay. Nước dâng nhanh, vài nơi ngập sâu đến 2 m, đổ vào các mương, suối rồi tràn vào vườn dân.

Nông dân trồng rau ở Lâm Đồng thiệt hại nặng vì ngập - Ảnh 4.

Thống kê sơ bộ, tỉnh Lâm Đồng thiệt hại 360 ha diện tích sản xuất nông nghiệp.

Xung quanh vườn ông Thạch dọc sông Đa Nhim, nhiều nông dân khác cũng lâm vào thiệt hại nặng. Những vườn chanh dây xuất khẩu, cà tím, cải xanh bình thường một màu xanh mướt thì nay đang chìm dưới màu vàng đục của nước lũ.

Du lịch Lâm Đồng thấp thỏm

Do ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài, nhiều cung đèo nối Đà Lạt với các địa phương khác, đặc biệt là tỉnh ven biển Khánh Hòa như Khánh Lê, D'ran, Sông Pha bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng về người (đèo Khánh Lê sạt lở khiến 6 người chết và 19 người bị thương), buộc phải đóng đèo để khắc phục. Ngoài ra đèo Prenn – cửa ngõ quan trọng của Đà Lạt về TP HCM cũng buộc phải đóng vì sạt lở.

Đèo Khánh Lê (trái) và đèo Prenn (phải) đang đóng để khắc phục sạt lở.

Việc di chuyển giữa Đà Lạt – Nha Trang phải thay đổi lộ trình, đi xa hơn bình thường từ 50 – 100 km và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi mưa ở Lâm Đồng vẫn khá lớn cũng là điều khiến nhiều người làm du lịch ở Đà Lạt lo lắng.

Giám đốc điều hành một khách sạn 5 sao tại Đà Lạt cho biết mưa lớn và sạt lở đèo Khánh Lê ít ảnh hưởng đến việc di chuyển của khách vì có đèo Sông Pha thay thế. Nay đèo Sông Pha cũng cấm lưu thông nên việc đi lại khó khăn hơn. Những ngày qua khách sạn chưa có tình trạng khách hủy đặt phòng hay khách mắc kẹt vì vẫn đi được.

"Nhưng nếu vẫn mưa lớn kéo dài, các đường đèo sạt lở thì sắp tới chắc chắn du lịch bị ảnh hưởng vì khách lo ngại lên Đà Lạt không thể đi đâu chơi, di chuyển khó khăn nên rất dễ thay đổi kế hoạch hoặc dời thời gian lại sau" - vị giám đốc này nói.

Nông dân trồng rau ở Lâm Đồng thiệt hại nặng vì ngập - Ảnh 7.

Trưa 19-11, đèo Sông Pha nối Đà Lạt - Phan Rang cũng buộc phải đóng vì xuất hiện 15 điểm sạt lở.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tình trạng mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đèo sạt lở, gián đoạn lưu thông hoặc có nguy cơ mất an toàn đã tác động đến tâm lý chung của du khách, khiến một số du khách cân nhắc lại kế hoạch di chuyển, thay đổi lộ trình…. Điều này có thể làm giảm lượng khách tạm thời, hạn chế trải nghiệm của du khách đến với Lâm Đồng trong thời gian ngắn.

Vùng hạ du thủy điện cần cẩn trọng

Ngày 19-11, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo UBND các xã Ninh Gia, Tân Hội, Đức Trọng, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Đạ Tẻh, D'Ran, Ka Đô, Quảng Lập và Đơn Dương nhanh chóng thông báo cho chính quyền, người dân khu vực hạ du các công trình hồ thủy điện Đơn Dương, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đại Ninh nâng cao cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra.

Chính quyền các xã này phải kịp thời cảnh báo người dân canh tác khu vực ven sông, suối để có phương án ứng phó trong trường hợp các hồ chứa xả lũ khẩn cấp.

