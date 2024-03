Lâm Đồng: Hàng chục vụ tín dụng đen bị khởi tố

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTG về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (từ tháng 9-2023 đến tháng 2-2024).

Công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ vi phạm của nhiều người liên quan đến tín dụng đen. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Trong 6 tháng, đã phát hiện, xử lý 22 vụ/33 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen; đã khởi tố 21 vụ/32 bị can cho vay lãi nặng; 1 vụ với 1 bị can cho vay lãi nặng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an cũng rà soát, lập danh sách các nhóm có biểu hiện hoạt động tín dụng đen để lên kế hoạch đấu tranh, triệt phá trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan tín dụng đen.

Theo báo cáo, Công an tỉnh đã kiểm tra 188 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 17 cơ sở với số tiền hơn 143 triệu đồng; thu hồi không thời hạn 2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của 2 cơ sở; thu hồi có thời hạn 2 giấy chứng nhận đối với 2 cơ sở.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị các địa điểm bán hàng trả góp trên địa bàn tỉnh (siêu thị điện máy Chợ Lớn, Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, FPT…) không cung cấp thông tin của khách hàng cho các công ty, nhóm đối tượng hoạt động kinh doanh tài chính trái phép để gọi điện dụ dỗ, lôi kéo cho vay tiền.

Về phía Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan này đã phối hợp với Công an tỉnh và các doanh nghiệp viễn thông ngăn chặn, gỡ bỏ 18 website, 21 ứng dụng trực tuyến, 10 fanpage, 19 group Facebook liên quan đến tín dụng đen.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian tới, tỉnh sẽ siết chặt việc cấp giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Trong đó kiên quyết xử lý, thu hồi hoặc không cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận đối với các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện hoặc có vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Rà soát, quản lý các công ty tài chính, tín dụng, các dịch vụ cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng điện thoại, các đối tượng có biểu hiện huy động vốn lãi suất cao có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đầu tư tài chính, tiền ảo.