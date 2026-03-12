HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lâm Đồng mong sớm có hướng xử lý dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 3

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau nhiều năm chậm triển khai, dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 được Lâm Đồng báo cáo Thủ tướng để xem xét tháo gỡ khó khăn

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Bộ Công Thương về tình hình triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 (BOT), đồng thời kiến nghị xem xét tháo gỡ các vướng mắc để có hướng xử lý phù hợp đối với dự án này.

Theo báo cáo, nhà máy có công suất thiết kế 1.980 MW (3 tổ máy, mỗi tổ 660 MW). Dự án bố trí tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, với diện tích khoảng 56,11 ha.

Dự án do Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3 (VTEC) làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này được thành lập từ tổ hợp các nhà đầu tư gồm OneEnergy Ventures Limited, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương. Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt từ năm 2011 và điều chỉnh vào năm 2014.

Dự án được đưa vào Quy hoạch điện VIII (tháng 5-2023) và kế hoạch thực hiện quy hoạch điện theo Quyết định số 262/QĐ-TTg tháng 4-2024.

Theo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII tại Quyết định số 768/QĐ-TTg năm 2025, dự án này thuộc nhóm các nhà máy nhiệt điện than gặp khó khăn trong quá trình triển khai, cần được xem xét tháo gỡ.

Lâm Đồng báo cáo Thủ tướng về dự án Nhà máy nhiệt điện BOT công suất 1.980 MW - Ảnh 1.

Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân hiện đang có Vĩnh Tân 1 (BOT), Vĩnh Tân 2 (Cenco3 - EVN), Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng (EVN) phát điện thương mại. Ảnh: Hợp Phố

Báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đến nay, dự án vẫn chưa triển khai xây dựng, chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Các tài liệu quan trọng của dự án như hợp đồng mua bán điện (PPA), hợp đồng BOT, bảo lãnh Chính phủ và hợp đồng thuê đất đã được ký tắt từ cuối năm 2020 và đang tiếp tục đàm phán hoàn thiện để tiến tới ký chính thức.

Về thủ tục môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) phê duyệt và được bổ sung trong năm 2019. Công tác giải phóng mặt bằng khu vực nhà máy với diện tích hơn 56 ha đã hoàn thành. Đối với khu vực bãi thải xỉ gần 59 ha, địa phương cũng cơ bản hoàn tất việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sau khi các tài liệu dự án được ký kết.

Cũng theo báo cáo, chủ đầu tư đang đề xuất thay đổi cổ đông tham gia dự án. Theo đó, cổ đông OneEnergy Ventures Limited dự kiến thoái vốn khỏi dự án theo chiến lược phát triển năng lượng sạch toàn cầu. VTEC đã làm việc với các đối tác tiềm năng và lựa chọn Adani Power Limited thuộc Tập đoàn Adani của Ấn Độ để cùng tham gia phát triển dự án.

Các cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục xem xét, đánh giá các đề xuất này trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc sớm có hướng xử lý đối với dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3 là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, đồng thời tạo cơ sở để địa phương triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội liên quan đến khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân trong thời gian tới.

Lâm Đồng Thủ tướng nhà máy Nhiệt điện
    Thông báo