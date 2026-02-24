HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lâm Đồng: Nam thanh niên tấn công Đại úy Công an khi bị mời làm việc

Nhất Đăng

(NLĐO) - Đại úy Trần Việt Hoàn, Công an Phường 3 Bảo Lộc đến làm rõ hành vi ném đá lên mái nhà người khác thì bị K'Jao dùng xà beng tấn công gây thương tích.

Ngày 24-2, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự K'Jao (25 tuổi, ngụ phường 3 Bảo Lộc) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Lâm Đồng: Nam thanh niên tấn công khiến Đại úy Công an khi bị mời làm việc - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi Đại úy Trần Việt Hoàn đang điều trị thương tích tại nhà ở Phường 3 Bảo Lộc. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, ngày 15-2 (nhằm 28 tháng Chạp), Công an phường 3 Bảo Lộc nhận thông tin về việc K'Jao gây rối trật tự công cộng khi có hành vi ném đá lên mái nhà người khác.

TIN LIÊN QUAN

Đại úy Trần Việt Hoàn cùng 1 cán bộ đến hiện trường xử lý, sau đó mời K'Jao về trụ sở để tiếp tục làm việc. Tuy nhiên lúc này K'Jao dùng xà beng tấn công Đại úy Hoàn.

Vụ việc khiến Đại úy Hoàn bị gãy xương mác chân trái và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng ngay lập tức khống chế, bắt giữ K'Jao để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Trần Việt Hoàn. 

Lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự kiên quyết, bản lĩnh của Đại úy Trần Việt Hoàn trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

chống người thi hành công vụ Lâm Đồng Bảo Lộc phường 3 Bảo Lộc
