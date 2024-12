Lâm Đồng: Nhiều người bị điều tra vì tự ý thu tiền cấp đất nghĩa trang

Ngày 9-12, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đang điều tra vụ việc lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nghĩa trang thôn Pré, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Lối vào nghĩa trang thôn Pré, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Trong vụ việc này, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Cao Chín (74 tuổi, Thư ký Ban quản trang) vào tháng 5-2024 để điều tra hành vi "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; sau đó khởi tố bổ sung bị can Lê Cao Chín, Lê Hạnh (73 tuổi, là Phó BQL nghĩa trang) và Phạm Thị Bích (63 tuổi, Bí thư kiêm quyền trưởng thôn Pré) về hành vi "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Điều tra ban đầu, năm 2007, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định giao 4 ha đất cho UBND xã Phú Hội xây dựng nghĩa trang thôn Pré bằng nguồn ngân sách nhà nước. Tháng 10-2009, nghĩa trang Pré đi vào hoạt động và sau đó thành lập Ban quản lý (BQL) nghĩa trang thôn Pré với nhiệm vụ xét, cấp đất mộ phần cho người dân địa phương để phục vụ mai táng.

BQL nghĩa trang Pré đã tự ý thu tiền từ việc cấp đất mộ cho người trong và ngoài địa phương; tự ý quyết định việc chi tiêu, không hạch toán theo dõi hệ thống sổ sách theo quy định của pháp luật về kế toán tài chính. Việc này không được BQL nghĩa trang Pré báo cáo cho UBND xã Phú Hội - là đơn vị quản lý trực tiếp biết.

Từ năm 2019 tới tháng 5-2023, BQL nghĩa trang Pré đã thu tiền từ nhiều người dân ngoài thôn có nhu cầu chôn cất tại nghĩa trang số tiền từ 5-20 triệu đồng/phần mộ, tổng thu hơn 1,2 tỉ đồng, Riêng bị can Lê Cao Chín được xác định thu tiền cấp đất mộ phần của người dân với tổng số tiền 345 triệu đồng rồi sử dụng mục đích cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng thông báo đến nhân dân có người thân chôn cất tại nghĩa trang Pré đến liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng qua điều tra viên Lê Hữu Tài, số điện thoại 0977898565 để làm việc liên quan đến số tiền đã nộp cho ban quản lý nghĩa trang thôn PRé.