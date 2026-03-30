Lâm Đồng thông qua nghị quyết liên quan dự án đường cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

Ngày 30-3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua nghị quyết thống nhất cơ quan có thẩm quyền triển khai và phân chia dự án thành phần trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong dự án đường cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.



Đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C nối Nha Trang - Đà Lạt thường xuyên xảy ra sạt lở mùa mưa bão.

Theo đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng thống nhất để UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Thống nhất việc phân chia dự án thành các dự án thành phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để địa phương thực hiện từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Lâm Đồng sẽ cân đối bố trí khoảng 768 tỉ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 tham gia phần vốn ngân sách nhà nước trong dự án đường cao tốc Nha Trang - Đà Lạt.

Trước đó lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã thống nhất đề xuất đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Nha Trang - Đà Lạt. Dự án có chiều dài khoảng 80,8 km, quy mô 4 làn xe, tổng vốn sơ bộ hơn 25.058 tỉ đồng.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng, dự án đường cao tốc Nha Trang - Đà Lạt nhằm hình thành trục ngang kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ; kết nối với các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải.

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đường cao tốc này dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt từ 3-4 giờ hiện nay qua Quốc lộ 27C xuống còn khoảng gần 2 giờ, đảm bảo an toàn giao thông giữa 2 địa phương, đặc biệt là trong mùa mưa bão khi đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C thường xuyên sạt lở. Hơn nữa, dự án sẽ tạo nên một trục liên kết mới giữa trung tâm Tây Nguyên - Nam Trung Bộ với trục cao tốc Bắc - Nam.

Đối với Lâm Đồng, khi đường cao tốc Nha Trang – Đà Lạt đưa vào sử dụng sẽ kết nối với các đoạn cao tốc đang được đầu tư của tỉnh như Liên Khương – Prenn, Bảo Lộc – Liên Khương, Bảo Lộc – Tân Phú. Trục cao tốc này sẽ tao nên liên kết mới Khánh Hòa – Lâm Đồng với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam là Đồng Nai – TP HCM.