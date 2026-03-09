Đà Lạt phân luồng giao thông trung tâm, mở thêm nhiều bãi đậu xe

Ngày 9-3, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với sở ngành, đơn vị liên quan cung cấp thông tin về phương án phân luồng, phân tuyến giao thông và giải pháp kích cầu du lịch khi sân ban Liên Khương tạm dừng hoạt động để sửa chữa (dự kiến từ ngày 4-3 đến 25-8).



Trung tâm Đà Lạt sẽ được phân luồng để đảm bảo tình hình giao thông trong thời gian tới khi dự báo phương tiện đường bộ sẽ tăng.

Theo bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, trong thời gian sân bay Liên Khương tạm dừng hoạt động, mọi hoạt động du lịch, kinh doanh sẽ chủ yếu bằng đường bộ nên lượng phương tiện sẽ tăng.

Phường Xuân Hương – Đà Lạt cùng các phường khác tiến hành khảo sát một số khu vực đất trống để tạm thời làm bãi đỗ xe, nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách trong khoảng 6 tháng tới. Các phường được thành lập từ Đà Lạt (cũ) cũng lên các phương án kích cầu du lịch, thu hút du khách đến với địa phương dù đường hàng không đang phải tạm dừng.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Liên quan đến phương án phân luồng giao thông khu vực trung tâm Đà Lạt, đối với xe khách trên 29 chỗ sẽ cấm di chuyển lên khu vực Hòa Bình và các tuyến phố hẹp như Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Trỗi để tránh ùn tắc giao thông.

Cơ quan chức năng thiết lập 22 vị trí biển báo cấm xe tải có trọng tải trên 1,5 tấn lưu thông vào các tuyến đường trọng điểm (Hà Huy Tập, Hồ Tùng Mậu, Trần Quốc Toản và khu vực quanh hồ Xuân Hương) trong 3 khung giờ cao điểm: sáng (6 giờ - 8 giờ), trưa (10 giờ - 12 giờ) và chiều (16 giờ - 18giờ).

Việc điều phối xe tải theo khung giờ nhằm ưu tiên cho xe cá nhân và xe chở khách du lịch trong thời điểm lưu lượng giao thông dự báo tăng vọt.

Để đảm bảo lưu thông hàng hóa, các phương tiện vận tải (đặc biệt là xe trên 1,5 tấn và trên 3,5 tấn) di chuyển theo các lộ trình vành đai.

Đối với xe tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên (từ 6 giờ đến 21 giờ) có 2 tuyến di chuyển:

Tuyến 1: Quốc lộ 20, Quốc lộ 27C → Trần Quý Cáp → Nguyễn Đình Chiểu → Sương Nguyệt Ánh → Nguyên Tử Lực → Mai Anh Đào → Thánh Mẫu → Xô Viết Nghệ Tĩnh → AnKoret (ĐanKia) và ngược lại.

Tuyến 2: Đường ĐT725 (Cam Ly) - Vạn Thành → Hoàng Văn Thụ → Đường vành đai Đà Lạt (An Tôn) → Trần Thánh Tông và ngược lại.

Đối với xe ô tô tải trọng tải từ 1,5 tấn trở lên (vào giờ cao điểm) có 4 tuyến di chuyển:

Tuyến 1: Tô Hiến Thành → Trần Hưng Đạo → Phạm Hồng Thái → Trần Quốc Toản (Chùa Quan Thế Âm) - Vườn Hoa.

Tuyến 2: Trần Quốc Toản (bến thuyền) → Đinh Tiên Hoàng → Nguyễn Công Trứ (Phù Đổng Thiên Vương, Trần Nhân Tông).

Tuyến 3: Nguyễn Công Trứ, Xô Viết Nghệ Tĩnh → Ngô Quyền → Mai Hắc Đế (Phạm Ngọc Thạch) → Yagout → Hoàng Diệu.

Tuyến 4: Hoàng Diệu → Đặng Thùy Trâm → Hoàng Văn Thụ → Trần Lê → Pasteur → Triệu Việt Vương → Trần Thánh Tông → Đường mới nối Trần Thánh Tông với Trúc Lâm Yên Tử → Hoa Phượng Tím → Đèo Sam Tuyền Lâm → Chân Đèo Prenn.

Bổ sung nhiều bãi đổ xe ở trung tâm Đà Lạt

Để đảm bảo về giao thông, phường Xuân Hương - Đà Lạt đề xuất lên cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng về việc nâng cấp các bãi đậu xe, hạ tầng hỗ trợ.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt đề nghị bổ sung thêm 4 bãi đậu xe ở trung tâm.

Theo đó, hiện nay trung tâm Đà Lạt đang có một số bãi giữ xe gồm: đường Nguyễn Văn Cừ (trước Trung tâm Y tế Đà Lạt); trước khách sạn TTC đường Nguyễn Chí Thanh; 4 bãi xung quanh Rạp 3 Tháng 4 (khu Hòa Bình); đường Nguyễn Thị Minh Khai (chợ Đà Lạt); trước Công viên Xuân Hương; đầu đường Nhà Chung – Xuân An; trước bậc thềm Quảng trường Lâm Viên; trước bậc thềm Công viên Yersin; 3 bãi xe đường Trần Quốc Toản (ven hồ Xuân Hương).

Phường đề xuất bổ sung thêm 4 khu vực đậu đỗ xe tại các điểm: 2 bãi xe tại khu đất trống ở Công viên Xuân Hương và Công viên Trần Quốc Toản; Sân bay Cam Ly; đối diện khách sạn Golden Imperial Đà Lạt và bãi đất trống thuộc dự án Trung tâm Ánh Sáng.