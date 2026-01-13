HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Lâm Đồng thu hồi toàn bộ đất siêu dự án Đại Ninh

Trường Nguyên

(NLĐO) - Công ty cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh vi phạm pháp luật về đất đai, được tỉnh Lâm Đồng gia hạn tiến độ nhưng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Ngày 13-1, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép Công ty cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh) chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Đại Ninh).

Lâm Đồng thu hồi đất siêu dự án Đại Ninh do vi phạm pháp luật về đất đai - Ảnh 1.

Cảnh hoang tàn bên trong siêu dự án Đại Ninh hiện nay.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và đã cho phép Công ty Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Đại Ninh theo Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 22-4-2011, Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 19-8-2011, Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 7-2-2012, Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 30-8-2012, Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 9-10-2018 và Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 28-1-2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng trước khi sáp nhập.

Về lý do thu hồi, Công ty Sài Gòn Đại Ninh vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024); Công ty được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cho phép gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng 24 tháng từ tháng 1-2022 nhưng đến nay vẫn chưa đưa đất vào sử dụng. Nhà nước không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Diện tích đất thu hồi theo hồ sơ pháp lý hơn 1.428 ha; diện tích đất thực tế hơn 1.434 ha (tăng hơn 6 ha do tính toán lại diện tích) thuộc các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine, Ninh Loan, huyện Đức Trọng cũ (nay là các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine).

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý diện tích hơn 1.180 ha (xã Đức Trọng hơn 537 ha; xã Tà Hine gần 643 ha); Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý diện tích hơn 254 ha (xã Đức Trọng hơn 17 ha, xã Ninh Gia hơn 23 ha, xã Tà Hine hơn 6 ha).

Trước đó ngày 16-12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành thông báo về việc thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê, cho phép Công ty Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Công ty Sài Gòn Đại Ninh có trách nhiệm tự tổ chức xử lý tài sản trên đất. Hết thời hạn này, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi đất.

Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng, diện tích 3.595 ha. UBND tỉnh Lâm Đồng từng xác định đây là dự án trọng điểm.

Đến nay, dự án đã trải qua 14 năm, làm mất 257,5 ha rừng cùng 111 ha đất rừng bị lấn chiếm. Chủ đầu tư phải bồi thường diện tích 257 ha rừng bị mất với số tiền khoảng 18,8 tỉ đồng.


Lâm Đồng siêu dự án thu hồi dự án Sài Gòn Đại Ninh
    Thông báo